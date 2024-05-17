Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde 1. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu senasta beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saat 18:00'da görüşmek üzere.
Verstappen çakıl havuzuna taşıyor ve zor da olsa aracını pist e döndürmeyi başarıyor.

Seansı noktalarken ilk 5:

1) Leclerc
2) Russell
3) Sainz
4) Perez
5) Verstappen
Saat 18.00'da 2. antrenman seansıyla tekrar sizlerle olacağız.
Son 5 dakikaya girerken Leclerc 1.16.990 derecesiyle lider.
Hollandalı pilot aracın dengesinden şikayetçi durumda.
Verstappen önden kayma yaşayarak aracı kontrol etmekte zrolanıyor.
Son 10 dakikada takımlar yarış simülasyonlarına odaklanmış gibi gözüküyor.
Verstappen attığı tur ile 1.17.240 derecesini elde ediyor ve 4. sırayı alıyor.
Son 15 dakikaya girerken:

1) Leclerc
2) Russell
3) Sainz
Bearman, Kevin Magnussen yerine Haas aracıyla pistte
Verstappen'in aracının fren hava kanalına vizör bandı giriyor.
Logan Sargeant'da pist dışına taşıyor.
Hamilton spin atıyor.
Son 20 dakikaya girerken Verstappen8. sırada bulunuyor.
1.17.094 derecesiyle George Russell seans liderliğini alıyor.
Ricciardo pist dışına çıkarak çakıl havuzunda zor anlar yaşıyor.
Russell bir virajı alırken kerbden aldığı darbeyle aracı kontrol etmekte zorlanıyor.
Son yarım saate girerken 

1) Leclerc - 1.17.438
2) Russell 
3) Piastri
McLaren aerodinamik güncellemeleri test etmek için araçlarını özel boyalarla kısmi boyayarak piste göndermiş.
Yeşil bayrak geliyor, seans tekrar başlıyor.
Bazı pilotlar araçların sekmesinden yaşadığı sorunları takımlarına bildiriyorlar.
Mercedes pilotlarının karşılaştırma grafiğinde Russell düzlüklerde Hamilton'dan daha hızlı olduğu görülüyor.
Pilotlar araçlarında yeşil bayrağın çıkmasını bekliyor.
Alex Albon'un aracı güç ünitesinde sorun yaşayarak yolda kalıyor.
Alex Albon'un durumu iyi, kendisi araçtan çıkıyor. Aracında da büyük bir hasar gözükmüyor.
Kırmızı bayrak çıkıyor!
Albon'un aracı durmuş durumda.
2. Sektörde sarı bayrak var
Max Verstappen'in 1. antrenmandaki yarış mühendisi GP (Lambiase) değil, Tom Hart.

• Red Bull'un amacı öğrenmeyi artırmak.

İlk 15 dakikanın ardından 

1) Russell
2)Piastri
3)Leclerc
Lewis Hamilton da 9. viraj çıkışında pist dışına taşıyor.
Tsunoda aracın arkasını son anda toparlayarak çakıl havuzuna saplanmaktan kurtuluyor.
1.18.986 derecesiyle antrenman seansının lider ismi Oscar Piastri
Esteban Ocon aracın dengesinden şikayetçi olduğunu takımına bildirdi.
Pek çok takım buraya güncellemelerle geldi. Red Bull ve Ferrari güncellemeleri dikkat çeken noktalardan birisi oldu.
Pirelli buraya en yumuşak hamur setlerini getirdi, takımların uygun lastik aralığını yakalamaları önemli olacak.
Pistte olan pilotların çoğunda orta hamur tercihini görüyoruz.
Bizde buradan Senna'nın vefatının 30. senesini üzüntüyle anıyoruz.
Bazı araçlarda ve pilotlarda Ayrton Senna'ya ithafen tasarımlar bulunuyor.
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
2024 Emilia-Romagna GP: 2. antrenmanda yine Leclerc lider, McLaren takipte!

2024 Emilia-Romagna GP: 2. antrenmanda yine Leclerc lider, McLaren takipte!

Formula 1
Emilia Romagna GP
2024 Emilia-Romagna GP: 2. antrenmanda yine Leclerc lider, McLaren takipte!
2.
2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !

2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !

Formula 1
Emilia Romagna GP
2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !
3.
İstanbul’da Formula 1 buluşması!

İstanbul’da Formula 1 buluşması!

Formula 1
İstanbul’da Formula 1 buluşması!
4.
Ferrari'nin yeni güncellemeleri, tamamen "haritayı eğmek" ile ilgili

Ferrari'nin yeni güncellemeleri, tamamen "haritayı eğmek" ile ilgili

Formula 1
Emilia Romagna GP
Ferrari'nin yeni güncellemeleri, tamamen "haritayı eğmek" ile ilgili
5.
Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"

Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"

Son Haberler

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Emilia Romagna GP
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

Emilia Romagna GP
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Emilia Romagna GP
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Son Videolar

F1 24 oynanış görüntüleri

F1 24 oynanış görüntüleri

13:30

F1 24 oynanış görüntüleri
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler

Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler

09:11

Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

06:29

Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye