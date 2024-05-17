Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı
2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde 1. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu senasta beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saat 18:00'da görüşmek üzere.
McLaren aerodinamik güncellemeleri test etmek için araçlarını özel boyalarla kısmi boyayarak piste göndermiş.
Mercedes pilotlarının karşılaştırma grafiğinde Russell düzlüklerde Hamilton'dan daha hızlı olduğu görülüyor.
Max Verstappen'in 1. antrenmandaki yarış mühendisi GP (Lambiase) değil, Tom Hart.
• Red Bull'un amacı öğrenmeyi artırmak.
• Red Bull'un amacı öğrenmeyi artırmak.
Pek çok takım buraya güncellemelerle geldi. Red Bull ve Ferrari güncellemeleri dikkat çeken noktalardan birisi oldu.
Pirelli buraya en yumuşak hamur setlerini getirdi, takımların uygun lastik aralığını yakalamaları önemli olacak.
Çok Okunanlar
1.
2.
4.
Son Haberler
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Emilia Romagna GP
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Emilia Romagna GP
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Emilia Romagna GP
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Son Videolar
F1 24 oynanış görüntüleri
13:30
F1 24 oynanış görüntüleri
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
09:11
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
06:29
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
Öne Çıkan Yorumlar