Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı

2022 Emilia Romagna Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu

Emilia Romagna GP 2. antrenman: Yağmur altında Leclerc lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Emilia Romagna GP 2. antrenman: Yağmur altında Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Evet, şimdi veda edebiliriz! 18:00'da görüşmek üzere.
Tekrarlara bakıldığında spin attığı görülüyor.
Araç çakıl havuzuna saplanmış gibi görünüyor
Yine de aracı oradan kurtarması kolay olmayacak
Bariyerlere çarpmış denmez de... Ufak bir dokundurmuş. Araçta önemli bir durum yok
Aracın ön kanadında ufak bir hasar var, geri geri çıkmaya çalışıyor
Çünkü Bottas, bariyerlere çarpmış
Hayır gidemiyoruz!
18:00'deki sıralama turlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın!
Carlos Sainz'ın ikinci olduğu seansta Max Verstappen üçüncü, Kevin Magnussen dördüncü ve Mick Schumacher beşinci oldu.
Böylelikle Charles Leclerc, Imola'daki ilk antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.
Kendi derecesinden daha iyi gelen bir isim yok.
Ve damalı bayrak çıkıyor!
Son bir dakikaya girmiş durumdayız.
Pilotlar son turları için piste çıkıyorlar ancak lastik soğutma aralığını düşünürsek, derecelerin gelişmesi pek mümkün olmayabilir.
Ve başlıyoruz!
15:27'de tekrar başlayacağız.
Pilotlar garaja dönüyor. Son 3 dakika
Aslında kırmızı bayrağa gerek kalmadı ama, iptal edilemeyecek
Norris aracını çakıl havuzundan çıkarıyor
Kırmızı bayrak çıkıyor!
Norris spin atıp çakıl havuzuna gömülmüş
İkinci sektörde sarı bayraklar var
Verstappen nihayet temiz bir tur atıyor ancak onda da Leclerc'ten 1.4 saniye yavaş kaldı.
Verstappen, Albon ile küçük bir mücadeleye girdi ve öne geçmeyi başardı
Verstappen bu kez ikinci Williams'ın yani Albon'un arkasına takılıyor
Alonso da az önce pist dışına uçmuş ama aracını iyi toparlamış
Verstappen, Latifi'ye epey sinirlenmiş
Leclerc 1:29.402 yaparak ilk sırayı eline geçiriyor!
Verstappen Latifi nedeniyle turu bıraktı
Sainz 1:30.279 yaparak en iyi dereceyi daha da geliştirdi.
Tsunoda beşinciliğe çıkıyor.
Leclerc 1.2 saniye geride ikinciliği alıyor.

Yeni sıralama:
Sainz
Leclerc
Verstappen
Magnussen
Vettel
Mick
Perez
Norris
Ricciardo
Stroll
Bu arada Verstappen 1.3 saniye geride ikinciliğe  çıktı. Magnussen 1.6 saniye geride üçüncü sırada.
Haas bugün fena görünmüyor. Magnussen şu anda üçüncü sırada
Sainz 1:30.803 yaparak liderliği Leclerc'ten alıyor
Gözler şimdi iki mor sektörle gelen Sainz'da
Leclerc pist dışına uçuyor ve turu bırakıyor. 1.2 saniye daha iyi geliyordu
Leclerc mor dereceyle geliyor.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia Romagna GP: Bol kırmızı bayraklı seansta pole pozisyonu Verstappen'in!

10 s
2
Formula 1

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

6 s
3
Formula 1

Verstappen, sarı bayrak incelemelerinden nasıl kurtuldu?

8 s
4
Formula 1

Hamilton: "Mercedes için her hafta sonu bir kurtarış"

9 s
5
Formula 1

Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi

16 s
Son Haberler
"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş
F1

"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş

5 s
Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"
F1

Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"

6 s
Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"
F1

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

6 s
Russell: "Kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu"
F1

Russell: "Kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu"

6 s
Perez: "Temiz bir tur atamadım"
F1

Perez: "Temiz bir tur atamadım"

7 s
Son Videolar
Emilia Romagna GP: Sprint sıralama gridi 00:53
Formula 1
7 s

Emilia Romagna GP: Sprint sıralama gridi

2022 Emilia Romagna Grand Prix - Imola AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI F1 pistinde 1 tur 03:58
Formula 1
20 Nis 2022

2022 Emilia Romagna Grand Prix - Imola AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI F1 pistinde 1 tur

Imola'da sanal bir tur 01:28
Formula 1
20 Nis 2022

Imola'da sanal bir tur

Red Bull Racing'in Miami'deki gösterisi 04:25
Formula 1
19 Nis 2022

Red Bull Racing'in Miami'deki gösterisi

2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı 04:41
Formula 1
19 Nis 2022

2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.