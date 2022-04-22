Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı
2022 Emilia Romagna Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Carlos Sainz'ın ikinci olduğu seansta Max Verstappen üçüncü, Kevin Magnussen dördüncü ve Mick Schumacher beşinci oldu.
Pilotlar son turları için piste çıkıyorlar ancak lastik soğutma aralığını düşünürsek, derecelerin gelişmesi pek mümkün olmayabilir.
Leclerc 1.2 saniye geride ikinciliği alıyor.
Yeni sıralama:
Sainz
Leclerc
Verstappen
Magnussen
Vettel
Mick
Perez
Norris
Ricciardo
Stroll
Yeni sıralama:
Sainz
Leclerc
Verstappen
Magnussen
Vettel
Mick
Perez
Norris
Ricciardo
Stroll
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