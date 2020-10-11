Canlı Anlatım: Eifel GP
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
09:09 Kullanılmış bir orta hamur setine geçen Ferrari sürücüsü 10. sırada piste dönüyor
09:09 Leclerc pitte!
09:08 Pist limitleri konusunda Grosjean'a siyah-beyaz bayrak gösteriliyor
09:07 Perez bu sefer Leclerc'i geçiyor ve 4. sıraya yerleşiyor
09:07 Latifi ikinci kez pite geliyor ve orta hamura geçiyor
09:06 Şikanda Leclerc'i geçen Perez, start düzlüğünde yerini kaybediyor
09:06 Perez-Leclerc mücadelesi harika ilerliyor!
09:05 Motor sorunu devam eden Norris, Sainz'a da geçiliyor ve 7. sıraya geriliyor
09:04 Perez, Leclerc'i sıkıştırıyor
09:03
09:03
09:03 HAM-VER farkı 5.3 saniye
09:02 33. tur itibariyle sıralama:
HAM
VER
RIC
LEC
PER
NOR
SAI
GIO
VET
RAI
MAG
GAS
LAT
HUL
GRO
KVY
ALB
OCO
BOT
RUS
HAM
VER
RIC
LEC
PER
NOR
SAI
GIO
VET
RAI
MAG
GAS
LAT
HUL
GRO
KVY
ALB
OCO
BOT
RUS
09:02 Böylece pit yapmayan sürücü kalmamış oluyor
09:01 AlphaTauri sürücüsü 12. sırada piste dönüyor
09:01 Gasly de pite geliyor ve sert hamura geçiyor
09:01 Perez, sorun yaşayan Norris'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
09:00 Hulkenberg de orta hamura geçiyor ve 14. sırada
09:00 Orta hamura geçen Norris 5. sırada piste dönüyor
08:59 Norris büyük güç kaybı yaşadığını belirterek pite geliyor
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