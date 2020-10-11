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Formula 1

Canlı Anlatım: Eifel GP

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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:09 Kullanılmış bir orta hamur setine geçen Ferrari sürücüsü 10. sırada piste dönüyor
09:09 Leclerc pitte!
09:08 Pist limitleri konusunda Grosjean'a siyah-beyaz bayrak gösteriliyor
09:07 Perez bu sefer Leclerc'i geçiyor ve 4. sıraya yerleşiyor
09:07 Latifi ikinci kez pite geliyor ve orta hamura geçiyor
09:06 Şikanda Leclerc'i geçen Perez, start düzlüğünde yerini kaybediyor
09:06 Perez-Leclerc mücadelesi harika ilerliyor!
09:05 Motor sorunu devam eden Norris, Sainz'a da geçiliyor ve 7. sıraya geriliyor
09:04 Perez, Leclerc'i sıkıştırıyor
09:03
 
09:03
 
09:03 HAM-VER farkı 5.3 saniye
09:02 33. tur itibariyle sıralama:

HAM
VER
RIC
LEC
PER
NOR
SAI
GIO
VET
RAI
MAG
GAS
LAT
HUL
GRO
KVY

ALB
OCO
BOT
RUS
09:02 Böylece pit yapmayan sürücü kalmamış oluyor
09:01 AlphaTauri sürücüsü 12. sırada piste dönüyor
09:01 Gasly de pite geliyor ve sert hamura geçiyor
09:01 Perez, sorun yaşayan Norris'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
09:00 Hulkenberg de orta hamura geçiyor ve 14. sırada
09:00 Orta hamura geçen Norris 5. sırada piste dönüyor
08:59 Norris büyük güç kaybı yaşadığını belirterek pite geliyor
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