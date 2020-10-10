Canlı Anlatım: Eifel GP sıralama turları
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
10:08 Böylece sıralama turlarının sonuna geliyoruz. Yarın saat 15:10'da yarışta görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:05
10:05
10:04 Sıralama turları sonucu:
BOT
HAM
VER
LEC
ALB
RIC
OCO
NOR
PER
SAI
VET
GAS
KVY
GIO
MAG
GRO
RUS
LAT
RAI
HUL
BOT
HAM
VER
LEC
ALB
RIC
OCO
NOR
PER
SAI
VET
GAS
KVY
GIO
MAG
GRO
RUS
LAT
RAI
HUL
10:01
10:01 Albon 5, Ricciardo 6, Ocon 7, Norris 8, Perez 9, Sainz 10. oluyor
10:01 Leclerc 0.766sn geride harika bir performansla 4. sırada!
10:00 Hamilton 0.256sn geride ikinci, Verstappen 0.293sn geride üçüncü oluyor!
10:00 Pole pozisyonu Bottas'ın!
10:00 Bottas'tan 1:25.269 geliyor!
09:59 En hızlı ikinci sektör de Bottas'ta!
09:59 Bottas en hızlı ilk sektörle geliyor!
09:58 Son turlar başlıyor!
09:57
09:57 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar
09:56
09:55 Perez 0.9sn geride 6. sıraya yerleşiyor
09:54 Bottas ile Ricciardo'nun ilk virajda hata yaptıkları görülüyor
09:54 İlk denemelerin ardından sıralama:
VER
BOT
HAM
ALB
LEC
OCO
NOR
SAI
RIC
PER
VER
BOT
HAM
ALB
LEC
OCO
NOR
SAI
RIC
PER
09:53 Red Bull sürücüsünden çok iyi bir tur geliyor!
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