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Formula 1

Canlı Anlatım: Eifel GP sıralama turları

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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
10:08 Böylece sıralama turlarının sonuna geliyoruz. Yarın saat 15:10'da yarışta görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:05
 
10:05
 
10:04 Sıralama turları sonucu:

BOT
HAM
VER
LEC
ALB
RIC
OCO
NOR
PER
SAI
VET
GAS
KVY
GIO
MAG
GRO
RUS
LAT
RAI
HUL
10:01
 
10:01 Albon 5, Ricciardo 6, Ocon 7, Norris 8, Perez 9, Sainz 10. oluyor
10:01 Leclerc 0.766sn geride harika bir performansla 4. sırada!
10:00 Hamilton 0.256sn geride ikinci, Verstappen 0.293sn geride üçüncü oluyor!
10:00 Pole pozisyonu Bottas'ın!
10:00 Bottas'tan 1:25.269 geliyor!
09:59 En hızlı ikinci sektör de Bottas'ta!
09:59 Bottas en hızlı ilk sektörle geliyor!
09:58 Son turlar başlıyor!
09:57
 
09:57 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar
09:56
 
09:55 Perez 0.9sn geride 6. sıraya yerleşiyor
09:54 Bottas ile Ricciardo'nun ilk virajda hata yaptıkları görülüyor
09:54 İlk denemelerin ardından sıralama:

VER
BOT
HAM
ALB
LEC
OCO
NOR
SAI
RIC
PER
09:53 Red Bull sürücüsünden çok iyi bir tur geliyor!
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