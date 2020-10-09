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Formula 1

Canlı Anlatım: Eifel GP 2. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:38
 
09:32 Hava şartlarında değişiklik olmadığı ve TSİ 17:00'de yeni bir açıklama yapılacağı duyuruluyor
09:32 Sebastian Vettel, Mick Schumacher ve Toto Wolff arasında güzel bir sohbet dönüyor

 
09:27
 
09:19
 
09:14 16:30'da yeni bir açıklama geleceği duyuruluyor
09:11
 
09:05
 
09:03 Pit yolunun açılışından 10 dakika önce gerekli açıklamanın yapılacağı duyuruluyor
09:00 Tıbbi helikopter yine kalkamadığı için 2. seansın başlangıcı da ertelenmiş durumda
08:58
 
08:57 İlk seans kötü pist şartları sebebiyle iptal edilmiş ve hiç tur atılmamıştı
08:54 Nürburgring'deki Eifel GP öncesi 2. antrenman seansında beraberiz
08:54 Herkese yeniden merhaba!
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