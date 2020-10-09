Canlı Anlatım: Eifel GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Memet Kağan Bilgili
Özet
Durum: Canlı
05:05 Şu anda hava sıcaklığı 10, pist sıcaklığı 11 derece
05:03 Tıbbi helikopter bu şartlarda havalanamadığı için seansın başlangıcı böylece gecikecek
05:00 Pist ıslak durumda ve sisli bir hava var
05:00 Bu arada seansın başlangıcı, hava ve pist şartları sebebiyle ertelendi ve şartlar 12:30'da yeniden incelenecek!
04:58
04:58 F1, 2013'ten sonra ilk kez Nürburgring'e geri döndü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağmur bekleniyor
04:55 Nürburgring'de, Eifel GP öncesi 1. antrenman seansında birlikteyiz
04:55 Herkese merhaba!
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