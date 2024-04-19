Canlı anlatım
Canlı anlatım: Çin GP Sprint Yarışı
2024 Çin GP sprint yarışının canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Çin GP
Durum: Durdu
Podyumun son basamağı için mücadele sürerken Verstappen, Hamilton ile farkı 10 saniyenin üzerine çıkardı
Cuma günü son bölümü kaotik geçen sıralama turunun galibi Norris olmuştu. Pistte şu an yağmur görünmüyor...
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