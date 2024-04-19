Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Çin GP Sprint Yarışı

2024 Çin GP sprint yarışının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Çin GP
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Hamilton, Mercedes
  3. Perez, Red Bull
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Sainz, Ferrari
  6. Norris, McLaren
  7. Piastri, McLaren
  8. Russell, Mercedes
  9. Zhou, Sauber
  10. Magnussen, Haas
Durum: Durdu
Ana yarışın sıralama turlarının canlı anlatımında tekrar görüşmek üzere
Çin GP sprint yarışının canlı anlatımının sonuna geldik
Podyumun son basamağı için verilen mücadele

 
 
Podyumun ikinci basamağında Hamilton var, Perez ise 3. sırada
Damalı bayrak sallanıyor ve Versteppen bir sprint galibiyeti daha elde ediyor
Son turun içerisindeyiz..
Alonso yarışı bırakıyor
Podyumun son basamağı için mücadele sürerken Verstappen, Hamilton ile farkı 10 saniyenin üzerine çıkardı
Leclerc 4. virajın çıkışında Sainz'ı geride bıraktı
Sainz ve Alonso 3.'lük için kapışırken Perez bu ikiliyi fırsattan yararlanarak geride bıraktı
Leclerc 14. virajda Perez'i sıkıştırdı ancak geçmeyi başaramadı
Perez, 'arka lastiklerinde yol tutuşun olmadığını' söyledi
Verstappen, Hamilton ile farkı 5 saniyenin üzerine çıkardı
Gasly arka tarafta Hulkenberg'i geride bıraktı
Alonso, Sainz-Perez-Leclerc ve Norris DRS trenini oluşturmuş görünüyor
Verstappen 14. viraja gelirken Hamilton'ı geçti ve liderliği aldı
Alonso, Hamilton-Verstappen ikilisinden koptu
Verstappen, Hamilton ile farkı çok azalttı
Verstappen 14. virajda Alonso'yu geride bıraktı
Hamilton'ın  Alonso ile farkı 1.4 saniye
 
ilk 5 sırada DRS kullanabilcek tek isim Perez
Russell 14.virajda Magnussen'i geçti
Norris start ile beraber 6 sıra kaybetti
Norris dışarı taştı ilk virajda Hamilton ile çekişirken
Işıklar sönüyor ve yarış başlıyor
Norris grubu start düzlüğüne getirdi pilotlar yerlerine yerleşmeye başladı
11. sıradaki Russell yumuşak hamur tercih etmiş  diğer pilotlar orta hamuru tercih etmiş
Formasyon turu başladı
Mekanikerler araçların etrafından ayrıldı
Şanhgay'da hava 20 C iken pist sıcaklığı 27 C
Cuma günü son bölümü kaotik geçen sıralama turunun galibi Norris olmuştu. Pistte şu an yağmur görünmüyor...
Çin GP Sprint yarışı gridi

 
Çin GP Sprint yarışının canlı anlatımına hoş geldiniz...

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu

WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu

World Superbike
Assen
WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu
2.
Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi

Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi

Formula 1
Çin GP
Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi
3.
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

World Superbike
Assen
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu
4.
2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

Formula 1
Çin GP
2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!
5.
WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!

WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!

World Superbike
Assen
WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Son Videolar

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

28:18

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

17:31

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık
Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

12:32

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye