Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Çin GP Sprint Sıralama Turları

2024 Çin GP sprint sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Çin GP Sprint Sıralama Turları
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Perez, Red Bull
  4. Piastri, McLaren
  5. Norris, McLaren
  6. Sainz, Ferrari
  7. Bottas, Sauber
  8. Alonso, Aston Martin
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Zhou, Sauber
Durum: Durdu
Yarın sabah saat 06:00'da sprint yarışının canlı anlatımında görüşmek üzere
Sprint sıralama turları canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
  1. Norris, McLaren
  2. Hamilton, Mercedes
  3. Alonso, Aston Martin
  4. Verstappen, Red Bull
  5. Sainz, Ferrari
  6. Perez, Red Bull
  7. Leclerc, Ferrari
  8. Piastri, McLaren
  9. Bottas, Sauber
  10. Zhou, Sauber
Kaotik son bölümün ardından pole pozisyonu Norris'in oldu
Norris'in bir turu silinmişti ancak silinen tur zamanı geri verildi ve pole pozisyonunu alıyor
Hamilton pole pozisyonunda...
Damalı bayrak sallandı
Hamilton 1:59.321 ile ilk sırada
Leclerc 2:00.566 ile 3. sırada
Alonso 2:00.213 ile ilk sırada
Verstappen son virajda pistin dışına çıktı
Bottas 2:01.442 ile 2. sırada
Perez 2:00.455 ile ilk sırada
Piastri 2:02.598 ile ilk sırada
Son 4 dakika...
Pilotlar temiz bir tur atmakta zorlanıyorlar
Verstappen zaman turuna başladı
Pist dışına çıkan isimler var
Pilotlar hemen piste çıktılar ama pist kaygan görünüyor
Son bölüm yeşil ışıkla beraber başlıyor
Pilotlar geçiş lastiklerini takmış olarak pit yolunun sonundaki yerlerini tekrar aldılar
Son bölüm yaklaşık 3 dakika sonra başlayacak
Yağmur şiddetini arttırmış durumda
Damalı bayrak sallandı ve elenen isimler belli oldu.

Russell
Magnussen
Hulkenberg
Ricciardo
Stroll
Yağmur etkisini arttırmış gibi görünüyor
Elenme bölgesinde; Russell, Magnussen, Hulkenberg, Ricciardo ve Stroll var
Perez, Verstappen'in 0.175 saniye arkasında 3. sırada
Verstappen 1:35.606 ile ilk sırada
Son 5 dakika...
Leclerc 1:35.711 ile ilk sıraya çıktı
Pist hızlanmaya devam ediyor. Yağmurdan önce kritik turlar
Piastri 1:35.853 ile ilk sırada
En son piste çıkan takım ise Red Bull oldu
Yeşil ışıkla beraber seans başlıyor
Seansın başlamasına birkaç dakika olmasına rağmen pilotlar piste ilk çıkmak için pit yolunda sıralanmış durumda
10:54'te seansın tekrar başlayacağı duyuruldu
14 dakika içerisinde yağmur yağma uyarısı var
İkinci bölümün başlangıcı ertelendi
 
5. virajda çimler üzerinde tekrar ufak bir yangın çıkmış durumda
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

World Superbike
Assen
Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"
2.
WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu

WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu

World Superbike
Assen
WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu
3.
Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi

Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi

Formula 1
Çin GP
Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi
4.
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

World Superbike
Assen
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu
5.
2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

Formula 1
Çin GP
2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

Son Haberler

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Çin GP
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Çin GP
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Çin GP
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Son Videolar

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

28:18

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

17:31

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık
Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

12:32

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye