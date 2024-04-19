Canlı anlatım
Canlı anlatım: Çin GP Sprint Sıralama Turları
2024 Çin GP sprint sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Çin GP Sprint Sıralama Turları
Durum: Durdu
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Alonso, Aston Martin
- Verstappen, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Perez, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Piastri, McLaren
- Bottas, Sauber
- Zhou, Sauber
Seansın başlamasına birkaç dakika olmasına rağmen pilotlar piste ilk çıkmak için pit yolunda sıralanmış durumda
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