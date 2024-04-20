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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Çin GP sıralama turları

2024 Formula 1 Çin Grand Prix'si Sıralama Turları seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Çin GP Sıralama Turları
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Alonso, Aston Martin
  4. Norris, McLaren
  5. Piastri, McLaren
  6. Leclerc, Ferrari
  7. Sainz, Ferrari
  8. Russell, Mercedes
  9. Hulkenberg, Haas
  10. Bottas, Sauber
Durum: Durdu
Yarın sabah saat 10:00'da Çin GP canlı anlatımında görüşmek üzere
Çin GP Sıralama turlarının canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
 
Alonso-Norris ikinci çizgi, üçüncü çizgi Piastri-Leclerc
ilk çizgideki diğer isim Perez oldu
Pole pozisyonu bu yıl bir kez daha Max Verstappen'in oldu
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor
Sainz zaman turuna başlıyor
Ferrari'ler ilk piste yönelen ekip oluyor
Pilotlar garajlarına döndüler ve son turlarını atmak için hazırlık yapıyorlar
İlk çizgide Verstappen-Alonso, ikinci çizgi Perez-Norris, üçüncü çizgi ise Piastri-Sainz
Alonso 1:34.371 ile 2. sırada
Verstappen 1:33.977 ile lider
İlk tur zamanları birazdan teker teker gelecek
Sadece garajda Bottas kaldı diğer pilotlar pistte
Sıralama turlarının son bölümü başlıyor 12 dakika sonra pole pozisyonunun sahibi belli olacak
Seans 11:00'da başlayacak
İkinci bölümde elenen isimler;

Stroll
Ricciardo
Ocon
Albon
Gasly
Sainz, seansta kırmızı bayrak çıkarmasına rağmen son bölüme kaldı
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sonra eriyor birazdan elenen isimler belli olacak
Sainz piste çıkıyor
Russell 1:34.609 ile 3. sırada
Russell seanstaki ilk hızlı turuna başladı
Piste ilk çıkan isim Russell oluyor
Seans tekrar başlıyor...
Seans 10:45'te tekrar başlayacak...
Sainz pite döndü ve Ferrari aracı kontrol etmeye hemen başladı
 
Sainz aracını piste tekrar döndürdü ve pite dönmeye çalışıyor
Sainz'ın aracının çekilmesini bekleyeceğiz
Sainz'ın aracı ana düzlüğün hemen yanında durduğu için seans durduruldu
Son virajda Sainz spin attı ve bariyerlere de temas etti
Verstappen 1:33.946 ile lider
Pilotlardan peş peşe en hızlı turlar geliyor
Son 10 dakikanın içerisindeyiz
Tüm pilotlar şu an pistte
Pilotlar tekrar aynı anda piste yöneliyor
Seansta iki dakika geride kaldı aama henüz piste çıkan isim olmadı
Sıralama turlarının ikinci bölümü yeşil ışıkla başladı
 
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