Canlı anlatım
Canlı anlatım: Çin GP 1. antrenman seansı
2024 Çin GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Çin GP 1. Antrenman Seansı
Durum: Durdu
Antrenman seanslarının en keyifli olan bölümü kalkış antrenmanı sırası. Pilotlar sırayla kalkış antrenmanı yapıyor
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