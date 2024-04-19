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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Çin GP 1. antrenman seansı

2024 Çin GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Çin GP 1. Antrenman Seansı
  1. Stroll, Aston Martin
  2. Piastri, McLaren
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Perez, Red Bull
  5. Hulkenberg, Haas
  6. Magnussen, Haas
  7. Ocon, Alpine
  8. Albon, Williams
  9. Ricciardo, RB
  10. Bottas, Sauber
Durum: Durdu
Saat 10.30'daki sprint sıralama turlarında görüşmek üzere
Çin GP 1. antrenman seansının canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
 
Antrenman seanslarının en keyifli olan bölümü kalkış antrenmanı sırası. Pilotlar sırayla kalkış antrenmanı yapıyor
Seansın sonuna geldik 

  1. Stroll, Aston Martin
  2. Piastri, McLaren
  3. Verstappen, Red Bull
Damalı bayrak ile seansın sonuna geliyoruz
Stroll 1:36.302 ile lider
Piastri 1:36.629 ile lider
Magnussen ikinci sıraya çıktı 1:37.118
Ocon 1:37.213 ile üçüncü
Pilotların son bölümdeki lastik tercihi yumuşak hamur
Pist hızlanmış durumda pilotlardan hızlı turlar gelmeye başladı
Verstappen 1:36.660 ile liderliğe tekrar dönüyor
Albon 1:37.229 ile liderliğe çıkıyor
Leclerc de tekrar piste çıkıyor
Piastri, pit girişini kaçırdı ve kaçış alanına girdi
Sargeant 1:38.317 ile ikinci sırada
Sainz tekrar piste çıkıyor
Seansın son 15 dakikasındayız...
Pilotlar yavaş yavaş garajlarına dönmeye başladı
Ocon yumuşak lastiklerle attığı turuyla Leclerc'in 0.517 gerisinde . sırada
Seansın son 20 dakikalık bölümüne giriyoruz...
Russell 1:38.806 ile 6. sırada
Sainz 1:38382 ile lider
Leclerc 1:39.297 ile dördüncü sırada
Seans tekrar başlıyor...
7. virajda çimlerde ufak bir yangın olduğu için seans durdu
Kırmızı bayrakla seans durduruldu
Verstapen 1:38.498
Ferrari'ler 15 ve 16. sırada
Alpine yumuşak lastiklerle turlar atarken McLaren'ler sert hamurda
Şu an sadece Russell garajda bekliyor
Perez 1:39.159 ile ikinci sırada
Verstappen turunu 1:39.110'a geliştiriyor
Alonso , Verstapen'e 0.011 saniye yaklaşıyor ve ikinci sıraya çıkıyor
Verstappen 1:39.497 ile ilk sıraya çıktı
Bottas 1:40.700 ile lider
Zhou 1:42.487
 
Ev sahibi pilot Zhou hemen piste çıkıyor
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