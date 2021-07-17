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Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP sprint sıralama yarışı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet

Yarınki Britanya Grand Prix'sinin gridi şu şekilde olacak:
  1. Verstappen
  2. Hamilton
  3. Bottas
  4. Leclerc
  5. Norris
  6. Ricciardo
  7. Alonso
  8. Vettel
  9. Russell
  10. Ocon
  11. Sainz
  12. Gasly
  13. Raikkonen
  14. Stroll
  15. Giovinazzi 
  16. Tsunoda
  17. Latifi
  18. Schumacher
  19. Mazepin
  20. Perez
Durum: Durdu
12:11 Formula 1 tarihinde ilk kez uygulanan sprint sıralama formatını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yarışta da tekrar görüşmek üzere! Herkese iyi günler dileriz.
12:10 Sizler için hazırladığımız seans raporunu buradan okuyabilirsiniz:

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP öncesinde, sprint sıralama yarışının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
12:07 Verstappen'in 1. sırayı almasıyla, Hamilton'la arasındaki puan farkı 33'e çıkıyor
12:06 Yarın sürücüler daha uzun bir yarışta tekrar yarışacaklar ve bu sefer hedefler alabilecekleri en yüksek puanı almak olacak.
12:05 Bugünün talihsiz ismi Perez oluyor ve attığı spin nedeniyle gridin sonuna düşüyor
12:04
 
12:04 Yarınki yarış 52 turluk olacak ve ön çizgiyi Verstappen ile Hamilton paylaşacak
12:03 Yarınki Britanya Grand Prix'sinin gridi şu şekilde olacak:
  1. Verstappen
  2. Hamilton
  3. Bottas
  4. Leclerc
  5. Norris
  6. Ricciardo
  7. Alonso
  8. Vettel
  9. Russell
  10. Ocon
  11. Sainz
  12. Gasly
  13. Raikkonen
  14. Stroll
  15. Giovinazzi 
  16. Tsunoda
  17. Latifi
  18. Schumacher
  19. Mazepin
  20. Perez
12:01 Perez ise son turda pite girdiği için günü 20. sırada tamamlıyor
12:01 Bottas ise günü üçüncülük ve 1 puanla kapatıyor!
12:00 Yarışın en hızlı turu ve 2 puan Hamilton'a gidiyor!
12:00 Verstappen 3 puan ve Britanya Grand Prix'si için pole pozisyonunu eline alıyor!
12:00 Formula 1 tarihindeki ilk Sprint Sıralama Yarışını Verstappen kazanıyor!
11:59 Damalı bayrak sallanıyor!
11:59 Son tura giriyoruz
11:59 16. turdayız ve Hamilton farkı 1.1. saniyeye indirdi
11:59 Fark 1.2 iniyor
11:58 Hamilton farkı 1.4 saniyeye indirdi
11:57 Hamilton farkı kapatıyor
11:56 Verstappen ise farkı 2.9 saniyeye çıkardı
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