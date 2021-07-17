Canlı Anlatım: Britanya GP sprint sıralama yarışı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
| Yarınki Britanya Grand Prix'sinin gridi şu şekilde olacak:
Durum: Durdu
12:11 Formula 1 tarihinde ilk kez uygulanan sprint sıralama formatını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yarışta da tekrar görüşmek üzere! Herkese iyi günler dileriz.
12:10 Sizler için hazırladığımız seans raporunu buradan okuyabilirsiniz:
Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP öncesinde, sprint sıralama yarışının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
12:07 Verstappen'in 1. sırayı almasıyla, Hamilton'la arasındaki puan farkı 33'e çıkıyor
12:06 Yarın sürücüler daha uzun bir yarışta tekrar yarışacaklar ve bu sefer hedefler alabilecekleri en yüksek puanı almak olacak.
12:05 Bugünün talihsiz ismi Perez oluyor ve attığı spin nedeniyle gridin sonuna düşüyor
12:04
12:04 Yarınki yarış 52 turluk olacak ve ön çizgiyi Verstappen ile Hamilton paylaşacak
12:03 Yarınki Britanya Grand Prix'sinin gridi şu şekilde olacak:
- Verstappen
- Hamilton
- Bottas
- Leclerc
- Norris
- Ricciardo
- Alonso
- Vettel
- Russell
- Ocon
- Sainz
- Gasly
- Raikkonen
- Stroll
- Giovinazzi
- Tsunoda
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
- Perez
12:01 Perez ise son turda pite girdiği için günü 20. sırada tamamlıyor
12:01 Bottas ise günü üçüncülük ve 1 puanla kapatıyor!
12:00 Yarışın en hızlı turu ve 2 puan Hamilton'a gidiyor!
12:00 Verstappen 3 puan ve Britanya Grand Prix'si için pole pozisyonunu eline alıyor!
12:00 Formula 1 tarihindeki ilk Sprint Sıralama Yarışını Verstappen kazanıyor!
11:59 Damalı bayrak sallanıyor!
11:59 Son tura giriyoruz
11:59 16. turdayız ve Hamilton farkı 1.1. saniyeye indirdi
11:59 Fark 1.2 iniyor
11:58 Hamilton farkı 1.4 saniyeye indirdi
11:57 Hamilton farkı kapatıyor
11:56 Verstappen ise farkı 2.9 saniyeye çıkardı
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