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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları

2022 Britanya Grand Prix'sinin sıralama seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu heyecanlı ve sürprizli seansın anlatımını noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 17.00'da Britanya GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sainz'ın pole pozisyonu elde eden ikinci İspanyol pilot olduğunu da belirtelim, elbette Fernando Alonso'nun ardından.
Perez son saniyede dördüncülüğe yükselirken Hamilton beş, iyi bir gün geçiren Norris altı, seansın çoğunu yukarılarda geçiren Alonso yedi, Russell sekiz, Zhou dokuz, Latifi ise onuncu.
Verstappen kendisi için hatalarla dolu geçen seansı 2. sırada tamamlıyor, Leclerc üçüncü.
Sainz gride geliyor, ilk kez birincilik tabelasının önünde!
Russell, son turunda her şeyi istese de ne yazık ki 8. sıranın ötesine geçemedi.
Sıralama şu şekilde:

SAI VER
LEC PER
HAM NOR
ALO RUS
ZHO LAT
Perez son saniyede Hamilton'ı geçiyor ve dördüncülüğe yükseliyor! Sainz böylece kariyerinin ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde elde ediyor!
Hamilton dördüncülüğe yükseliyor!
Sainz pole pozisyonunda gibi!
Verstappen derecesini geliştiremiyor, Leclerc de geliştiremiyor!
Sainz lider! 1.40.983!
Sainz en iyi ikinci sektörle geliyor!
Üçüncü sektörde çok kısa süre sarı bayrak sallandı.
Damalı bayrak sallanıyor.
Alonso 5. sıraya yükseliyor. Bir tur hakkı daha olacak isterse.
Perez 3. sırada!
Alonso ve Perez hızlı turlarla geliyorlar.
Norris 3. sıraya yükseliyor!
Son dakikanın içindeyiz, bakalım son dakika sürprizi görecek miyiz?
Verstappen lider! 1.41.055!
Leclerc liderliği geri alıyor!
Sainz lider! 1.42.181!
Leclerc ikinci sektörde Verstappen'den hızlı!
Son turlar öncesi sıralama

VER HAM
ALO LEC
RUS NOR
PER SAI
ZHO LAT
Alonso 1.43.188 ile üçüncü!
Verstappen en hızlı ilk sektörü alıyor!
Leclerc en iyi ilk sektörle geliyor!
Hamilton ikinciliği alıyor Leclerc'den! Sadece 0.027 saniye geride pole pozisyonundan!
Leclerc 1.43.2 ile ikinci sırada!
Verstappen ikinci sektörde 4 saniye yavaş!
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
Son 3 dakika, yağmur beklentisi devam ediyor! Ferrari pilotları büyük risk altında!
Perez beşinci, Leclerc 6, Sainz 8. sıraya kadar geriledi!
Russell üçüncülüğü alıyor!
Hamilton ikinci!
Norris 1.44.3 ile ikinci!
Verstappen lider, Russell en iyi ikinci sektörle geliyor!
Verstappen bir kez daha ilk iki sektörde en hızlı isim!
Sainz'ın önüne üç isim geçti az önce.
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