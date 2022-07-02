Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları
2022 Britanya Grand Prix'sinin sıralama seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu heyecanlı ve sürprizli seansın anlatımını noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 17.00'da Britanya GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 17.00'da Britanya GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sainz'ın pole pozisyonu elde eden ikinci İspanyol pilot olduğunu da belirtelim, elbette Fernando Alonso'nun ardından.
Perez son saniyede dördüncülüğe yükselirken Hamilton beş, iyi bir gün geçiren Norris altı, seansın çoğunu yukarılarda geçiren Alonso yedi, Russell sekiz, Zhou dokuz, Latifi ise onuncu.
Perez son saniyede Hamilton'ı geçiyor ve dördüncülüğe yükseliyor! Sainz böylece kariyerinin ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde elde ediyor!