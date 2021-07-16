Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
13:40 Hamilton-Verstappen farkı: 0.481 saniye
13:40 Hamilton üç sektörde de mor dereceyle 1:26.023 yapıyor ve birinci sıraya yerleşiyor
13:40 Ve damalı bayrak çıktı
13:40 Hamilton ikinci sektörde de mor dereceyle geliyor
13:39 Hamilton ilk sektörde mor dereceyi alıyor
13:39 Son bir dakikaya giriyoruz
13:38 Vettel ve Perez henüz piste çıkmadı
13:37 Son üç dakikanın içindeyiz
13:37 Pilotlar tekrar piste çıkmaya başlıyor
13:35 Son beş dakikaya giriyoruz ve eleme bölgesindeki isimler:
Gasly
Russell
Alonso
Stroll
Giovinazzi
Gasly
Russell
Alonso
Stroll
Giovinazzi
13:34 Son altı dakikadayız ve kimse pistte değil
13:33 Russell 1:27.521'le 12. sırada
13:33 Derken Hamilton tekrar piste çıkıyor
13:33 Sainz ve Leclerc dışında pistte kimse yok
13:33 Hamilton derecesini geliştiremedi
13:33 Leclerc 1:27.218'le sekizinci sırada, Sainz da 1:27.202'yle yedinci sırada
13:32 Perez-Vettel farkı: 0.030 saniye
13:32 Hamilton ilk sektörde mor dereceyle geliyor
13:31 Verstappen-Hamilton farkı 0.098 saniye
13:31 Gasly 1:27.490'la dokuzuncu sırada
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
4 Tem 2021
Avusturya Grand Prix'si Gridi
Slayt Şov