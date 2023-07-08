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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları

2023 Britanya GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu heyecanlı ancak sonucun değişmediği seansta sizlerleydim.

Yarın yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sıralama turları sona ererken bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.
Perez 16. sırada kaldı. Red Bull bir kez daha strateji konusunda dezavantajlı.
TAM SIRALAMA:

VER NOR
PIA LEC
SAI RUS
HAM ALB
ALO GAS
Aston Martin geride, McLaren işin içinde... çok heyecanlı bir Britanya GP'sine ilerliyoruz.
Ancak zirve değişmiyor, Max Verstappen ben buradayken sürprize izin yok diyor!
AVUSTURYA GÜNCELLEMELERİNİN ARDINDAN UÇUŞA GEÇEN MCLAREN'İN TEMPOSU SILVERSTONE'DA DA DEVAM EDİYOR!
MCLAREN 2-3 BAŞLIYOR YARIN!
POLE POZİSYONU MAX VERSTAPPEN'E GİDİYOR!
VERSTAPPEN 1.26.720 İLE SON SÖZÜ SÖYLÜYOR!
PIASTRI ÜÇÜNCÜ!
NORRIS ZIRVEDE!
Hamilton beş, Alonso altıncı!
Damalı bayrak sallanıyor! Leclerc 2, Sainz 3, Russell 4 sırada.
1.27.136! Leclerc son sektörde vakit kaybediyor!
Verstappen ilk sektörde Leclerc'ten yavaş!
Dereceler epey gelişecek, Verstappen'i bekliyor olacağız.
Sainz da ilk sektörde Verstappen'in bir önceki turundan hızlı... Russell da aynı şekilde!
İlk sektörde mor derece geliyor Leclerc'ten!
Son zaman turlarına başlıyoruz! Leclerc en öndeki isim, en geride yanılmıyorsam Albon ve Gasly var.
Herkeste sıfır set yumuşak hamur var.
An itibariyle herkes pistte.
Son 3 dakika, son haklar başlıyor!
Son dört dakika. Son haklar için birazdan herkes piste doluşacak, pole pozisyonunun kime gideceği belli olacak.
Hatta sıfır hamurla turlayan tek isim Max!
Verstappen'in turu sıfır hamurla geldi. Piastri ve Mercedes pilotları kullanılmış lastiklerdeler.
Piastri son sektörün girişinde hafifçe dışarı taştığını söylüyor. İkincilik bile gelebilirmiş.
Şu anda seansın en iyi ismi bana sorarsanız Piastri. Müthiş bir tur attı.
Gasly sekizinci sırada.
PIASTRI ÜÇÜNCÜ!
Leclerc üçüncü, Sainz dördüncü.
1.27.084! Verstappen 0.633 saniye farkla lider!
Alonso ikinci.
Norris dördüncü.
Albon Russell'ı geçiyor!
Hamilton lider, Russell ikinci.
HAM, ALB ve NOR en öndeki isimler.
Yağmur beklentisi sıfır. DRS de açıldı.
Williams bir kez daha Q3'te. Albon harikalar yaratmaya devam ediyor.
Son bölüm başladı! VER, NOR, ALB, ALO, HAM, RUS, PIA, SAI, LEC ve GAS pole pozisyonu için mücadele edecek.
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