Canlı anlatım: Britanya GP 3. antrenman seansı
2023 Britanya GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
LEC ALB
ALO GAS
HAM SAI
SAR VER
RUS TSU
DEV NOR
STR PER
MAG OCO
PIA BOT
HUL
ZHO halen piste çıkamadı.
Ferrari iki araçta da yeni MGU-K'ye geçti, Verstappen ise dördüncü vites kutusunu taktı!
İki taraf da ceza almayacak.
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