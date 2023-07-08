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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP 3. antrenman seansı

2023 Britanya GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz:

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Zhou seans boyunca piste çıkamadı.
TAM SIRALAMA:

LEC ALB
ALO GAS
HAM SAI
SAR VER
RUS TSU
DEV NOR
STR PER
MAG OCO
PIA BOT
HUL ZHO
Red Bull bu seans ortada pek görünmedi: Verstappen sekiz, Perez 14. sırada.
Sainz altı, Sargeant yedinci. Williams yine iki araçla da rekabetçi.
Alonso zor geçmesi beklenen hafta sonunda şu an üçüncü. Gasly dört, Hamilton beşinci.
İkinci sırada yine sürpriz yapan Alex Albon var, antrenman seanslarının tamamını ilk üçte tamamladı Albon!
Böylece uzun süre sonra zirvede ilk kez Max Verstappen dışı bir isim görüyoruz: Charles Leclerc!
Damalı bayrak sallanıyor, dereceler gelişmeyecek.
Bakalım bu yağmur F2 sprint yarışını da etkileyecek mi?
Son dakikanın içindeyiz. Pist yer yer kuru, yer yer ıslak.
Takımlar için en kötü haber ise yarışta yağmur beklentisinin olmaması, bu seansta toplanan veriler bu hafta sonu için pek bir işe yaramayabilir...
Son üç dakikadayız, artık derecelerin gelişmesi olanaksız.
Tur zamanları yavaş sektörlerde 3-4 saniye civarı yavaş, hızlı ikinci sektörde ise 6 saniye civarı.
Son altı dakikadayız. Pist yavaş yavaş doluyor ancak herkes geçiş lastiklerinde.
Son 12 dakika.
Yağmur devam ediyor, hava 21, pist 22 derece.
Biz pistin kuruması bekleniyor dedik, kuru hat oluşuyor gibi dedik, Silverstone ise "ben eski bir havalimanıyım" diyerek kendisine yakışanı yaptı :) Ki zaten Avrupa pistlerinin yaz mevsimine rağmen değişken koşullar sunmasını seviyoruz.
Bottas'a seansın sonuna kadar yağmurun devam edeceği açıklandı.
Şu an pistte sadece OCO ve BOT kaldı. Günün en çalışkan ismi de 16 turla Ocon.
Sıralama:

LEC ALB
ALO GAS
HAM SAI
SAR VER
RUS TSU
DEV NOR
STR PER
MAG OCO
PIA BOT
HUL

ZHO halen piste çıkamadı.
Son 17 dakikadayız.
Norris ve Ocon pist üstünde ufak bir mücadeleye tutuştular, Ocon Copse'a girişte geçişini yaptı.
Norris de yağmurun devam ettiğinden söz etti ilk sektörde.
Norris dediği gibi yumuşak hamurla piste çıktı, ancak henüz biraz erken gibi duruyor.

Ferrari iki araçta da yeni MGU-K'ye geçti, Verstappen ise dördüncü vites kutusunu taktı!

İki taraf da ceza almayacak.

 
Evet, Silverstone şaşırtmıyor: yağmur birkaç dakika içinde hızlanacak :)
İlk sektörde çok hafif bir yağmurun devam ettiğini söyledi Russell.
LEC, ALB, GAS, SAI, SAR, TSU, DEV, OCO ve BOT pistte.
Şu anda birçok isim geçiş lastikleriyle (yeşil logolu yağmur lastikleri) pistte, Norris ve Russell'ı birazdan yumuşak hamurlarla görebiliriz.
Bazı bölgelerde çok ufak sprey var, diğer bölgeler normal.
Pist gerçekten hızlıca kurudu dediğimiz gibi, şimdiden birçok pilot kuru bir hattın oluşup oluşmadığını görmek için pistte.
Leclerc ve Bottas da pitte! Yağmurun kısa süre sonra bitmesi ve pistin kuruması bekleniyor, dolayısıyla pilotlar bir kahve arası verebilir :)
Zhou'nun güç ünitesinde bir sızıntı olduğunu öğreniyoruz.
Bugün hiç tur atmayan tek bir sürücü var: Zhou. Dün direksiyon arızası yaşamıştı.
Ocon pitte.
Leclerc az önce pist dışına taştı.
Leclerc, Bottas ve Ocon yumuşak hamurla turlamaya devam etmekte!
Pist iyice ıslandı ve sprey oluşmaya başladı!
Bakalım yağmur öncesi Red Bull cephesinden bir hareketlilik görecek miyiz, yumuşak hamur turu gelecek mi?
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