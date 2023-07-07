Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
2023 Britanya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Yarın üçüncü antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bir ikinci antrenman klasiği olarak yine belli bir noktadan sonra dereceler hiç gelişmedi, ancak Williams'ın ilk beşte iki araçla yer alacak olması herkes için sevindirici.
Haas lastik konusunda en sıkıntılı takımlardan, belli ki bu hafta sonu sert hamurla uzun süre geçirmek için veri toplamaya çalışıyorlar.
Hamilton'ın 1.33.6 ve 1.34.2 arası turladığı söylendi.
VER SAI
ALB PER
SAR STR
HUL GAS
PIA ALO
RUS OCO
HAM NOR
BOT TSU
MAG ZHO
DEV
LEC piste çıkmadı.
Leclerc'in aracındaki çalışmaların bitmesi 20-25 dakikayı bulabilir, bu tweet sekiz dakika önce atıldı, dolayısıyla kendisini son 10-15 dakikaya kadar beklememek gerek.
Aracın tabanı tamamen sökülmüş vaziyette sorunun bulunabilmesi için.
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