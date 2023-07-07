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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

2023 Britanya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.

Yarın üçüncü antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Seans sona eriyor, bizler de anlatımımıza bu kez hızlıca nokta koymak durumundayız.
TAM SIRALAMA:

VER SAI
ALB PER
SAR STR
HUL GAS
PIA ALO
ZHO RUS
OCO NOR
HAM BOT
MAG TSU
DEV LEC
Hepimizin gözü ise elbette Williams'ta: Albon üç, Sargeant beşinci!
Sainz ikinci, Perez dördüncü.
Damalı bayrak da sallanıyor bu arada, böylece Verstappen ikinci antrenman seansını da zirvede tamamlıyor!
Hayır, spin yok, De Vries'in sağ ön lastiği patlıyor!
Spin atan isim Nyck de Vries.
İlk sektörde sarı bayrak çıkıyor damalı bayrak sallanmadan hemen önce!
Son 2 dakika!

Bir ikinci antrenman klasiği olarak yine belli bir noktadan sonra dereceler hiç gelişmedi, ancak Williams'ın ilk beşte iki araçla yer alacak olması herkes için sevindirici.
Alonso orta hamurla dokuz turluk bir simülasyonda ancak zamanları aşırı iyi değil, son turu 1.37 civarında geldi.
Hulkenberg 14, Piastri ve Sargeant 11, Albon dokuz turluk bir simülasyonda. 

Haas lastik konusunda en sıkıntılı takımlardan, belli ki bu hafta sonu sert hamurla uzun süre geçirmek için veri toplamaya çalışıyorlar.
Son beş dakikadayız an itibariyle. Williams seansı iki araçla ilk beşte bitirecek gibi!
Mercedes yeniden hız saklama modunda mı yoksa...
Sainz'a Hamilton'ın yarış temposu hakkında bilgi verildi, Sainz rakibinin hızlı olduğunu söyledi.

Hamilton'ın 1.33.6 ve 1.34.2 arası turladığı söylendi.
Albon ve Sargeant, orta ve sert hamurlarla iyi bir simülasyondalar. İstikrarlı olarak 1.34 civarında turlar atıyorlar.

McLaren'in yeni ön kanadı.

 
Yarış temposuna bakıldığında Williams şu an orta hamurla iyi turlar atıyor. Sargeant'ın temposu gayet iyi.
Sıralamalarda da bir değişiklik yok, sadece Zhou 11. sıraya yükseldi, Norris de Hamilton'ı geçti.
Son 17 dakikanın içindeyiz. Yarış simülasyonlarındayız yaklaşık 10 dakikadır, elimize düşen verileri sizinle paylaşmaya çalışacağız.
Şu an Stroll ve Hulkenberg kullanılmış sert lastiklerle yarış temposuna odaklandılar, diğer isimlerden de yumuşak hamur testleri görmekteyiz.
İkinci antrenman seansındayız, dolayısıyla artık uzun sürüşlere odaklanacak birçok isim.
Biz anlık sıralamadan da söz edelim, herkes yumuşak hamurla attı en hızlı turlarını:

VER SAI
ALB PER
SAR STR
HUL GAS
PIA ALO
RUS OCO
HAM NOR
BOT TSU
MAG ZHO
DEV

LEC piste çıkmadı.

Ferrari garajında çalışmalar yavaşlamış vaziyette. Leclerc bir antrenman kaybetmiş gibi duruyor.

 

Leclerc'in aracındaki çalışmaların bitmesi 20-25 dakikayı bulabilir, bu tweet sekiz dakika önce atıldı, dolayısıyla kendisini son 10-15 dakikaya kadar beklememek gerek.

Aracın tabanı tamamen sökülmüş vaziyette sorunun bulunabilmesi için.

 
Mercedes bu pisti çok sever normalde ancak ilk iki antrenman seansı itibariyle işler pek iyi gitmiyor.
Mercedes'ten yumuşak hamurla ilk turlar: 1.28.583 Hamilton, 1.30.067 Russell...
Leclerc halen pitte bu arada. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
İki Aston Martin de pite dönüyor.
Lance Stroll'ün de sol aynası sarsılmakta!
Fernando Alonso'nun sol ön lastiğinde sıkıntı var! Olası bir patlakla karşılaşmış olabiliriz!
Mercedes ise bu hafta sonu yumuşak hamurla hiç tur atmadı.
Ferrari, McLaren, Alpine... hepsi bu hafta sonu hızlılar.
1.28.100! SAINZ AZ FARKLA İKİNCİ!
Williams bu hafta tarihinin 799. yarışına çıkacak, Macaristan ise 800. yarış olacak, ancak özel bir renk düzeni mevcut araçta.
1.28.766! Sargeant dördüncü! Williams 2-4!
1.28.296! Alex Albon ikinci!
1.28.348 ile Perez onu takip ediyor. Stroll de 1.29'un altına indi, üçüncü sırada.
1.28.078! Verstappen lider!
Dereceler hızla gelişecek bu dakikalarda.
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