Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

19:04 Pilotlarla birlikte bizler de antrenmana ve anlatıma nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!