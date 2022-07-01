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Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
2022 Britanya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Pilotlarla birlikte bizler de antrenmana ve anlatıma nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar sırayla start antrenmanını gerçekleştiriyorlar. Antrenmanın ardından boş bir tur atacaklar ve pite dönerek günü kapatacaklar.
Vettel 12. sıraya yükseliyor. Taban hasarının ardından piste dönmeyi başardı ve iyi bir tur attı Alman pilot.
Son 5 dakika. 1.28.942'lik derecesiyle Sainz halen lider ve hızlı tur denemeleri neredeyse son bulduğu için bu zamanı geçen muhtemelen çıkmayacak.
Yumuşak hamur kullanan isimler SAI, PER, VER, RIC, VET, TSU, MAG
Orta hamur kullanan isimler HAM, LEC, ZHO, MSC, LAT
Sert hamur kullanan isimler NOR, RUS, BOT
Orta hamur kullanan isimler HAM, LEC, ZHO, MSC, LAT
Sert hamur kullanan isimler NOR, RUS, BOT
Tur zamanları epey gerilemiş durumda, Leclerc az önce 1.33'lerde turladı, aynı şekilde Russell da 1.34'lük bir tur attı.
Takımlar yavaş yavaş yarış simülasyonlarına yöneldiler.
Takımlar yavaş yavaş yarış simülasyonlarına yöneldiler.
Aston Martin, Vettel'in tabanında hasar olduğunu ve motoru kapatmasını söyledi. Vettel bir daha piste çıkabilecek mi göreceğiz.
SAI, MSC ve LAT orta hamur;
RIC, TSU ve MAG yumuşak hamur;
NOR, RUS ve BOT ise sert hamur tercih etmiş.
RIC, TSU ve MAG yumuşak hamur;
NOR, RUS ve BOT ise sert hamur tercih etmiş.
En çok tur atan isimler 19 turla AlphaTauri pilotları. Tempo anlamında yavaş görünüyorlar ancak günü bir şekilde değerlendirmeyi başarıyorlar.
Norris'in az önceki pitinde epey sıkıntı yaşanmış, arka krikonun kırıldığını ve aracın yere düştüğünü görüyoruz!