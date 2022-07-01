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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

2022 Britanya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Pilotlarla birlikte bizler de antrenmana ve anlatıma nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar sırayla start antrenmanını gerçekleştiriyorlar. Antrenmanın ardından boş bir tur atacaklar ve pite dönerek günü kapatacaklar.
Son turda Hamilton'ın aracından ufak bir parça düştüğünü de belirtelim.
Nihai sıralama şu şekilde:

SAI HAM
NOR VER
LEC ALO
PER RUS
RIC STR
BOT VET
OCO ALB
ZHO TSU
MAG GAS
MSC LAT
İsteyen pilotlar start antrenmanı için gride dizilecekler.
Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve seans sona eriyor.
Russell'ın hızlı tur denemesi pek de iyi gitmiyor ve derece gelişmiyor.
Russell Hamilton'ı arka düzlükte geçiyor.
Russell ve Hamilton arka arkaya gidiyorlar.
Damalı bayrak sallanıyor. Son turları göreceğiz.
Sainz kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte. Orta hamur var Sainz'da.
Vettel 12. sıraya yükseliyor. Taban hasarının ardından piste dönmeyi başardı ve iyi bir tur attı Alman pilot.
Son 1 dakika.
Lider Sainz pite dönüyor.
Russell bakalım kullanılmış yumuşak lastiklerle hızlı tur denemesi yapacak mı?
Latifi ise pitte.
Alonso piste dönüyor.
Russell pite geliyor ve yumuşak hamura geçiyor.
Son 5 dakika. 1.28.942'lik derecesiyle Sainz halen lider ve hızlı tur denemeleri neredeyse son bulduğu için bu zamanı geçen muhtemelen çıkmayacak.
Yumuşak hamur kullanan isimler SAI, PER, VER, RIC, VET, TSU, MAG

Orta hamur kullanan isimler HAM, LEC, ZHO, MSC, LAT

Sert hamur kullanan isimler NOR, RUS, BOT
Lastik tercihleri ise yine farklılık göstermeye devam ediyor.
Alonso, Stroll, Ocon ve Albon pitte.
Son 6 dakika, pist dolu. 16 pilot pistte.
Yol tutuşu olmadığını söyleyen Russell'ın blokaj yaptığını ve pist dışına taştığını görüyoruz.
Tur zamanları epey gerilemiş durumda, Leclerc az önce 1.33'lerde turladı, aynı şekilde Russell da 1.34'lük bir tur attı.

Takımlar yavaş yavaş yarış simülasyonlarına yöneldiler.
Sıralamada ise herhangi bir değişiklik yok.
Son 10 dakika, pist hareketli ve birçok pilot son bir kez piste dönüyor.
Aston Martin, Vettel'in tabanında hasar olduğunu ve motoru kapatmasını söyledi. Vettel bir daha piste çıkabilecek mi göreceğiz.
SAI, MSC ve LAT orta hamur;

RIC, TSU ve MAG yumuşak hamur;

NOR, RUS ve BOT ise sert hamur tercih etmiş.
Sainz orta hamur tercih etmiş.
Sainz da yeniden pistte.
Ricciardo pistte, Perez pitte.
En çok tur atan isimler 19 turla AlphaTauri pilotları. Tempo anlamında yavaş görünüyorlar ancak günü bir şekilde değerlendirmeyi başarıyorlar.
Norris, Perez, Russell, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Schumacher ve Latifi pistteki isimler.
Hamilton pite dönüyor.
Vettel ve Gasly'nin iyi bir seans geçirmediğini söyleyebiliriz.
Sıralama şu şekilde:

SAI HAM
NOR VER
LEC ALO
PER RUS
RIC STR
BOT OCO
ALB ZHO
VET TSU
MAG GAS
MSC LAT
Son 15 dakika. Perez 7. sıraya yükseliyor.
Hamilton 1.29.105 ile ikinci sırada.
Norris'in az önceki pitinde epey sıkıntı yaşanmış, arka krikonun kırıldığını ve aracın yere düştüğünü görüyoruz!
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