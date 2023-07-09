Canlı anlatım: Britanya GP
2023 Britanya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
İki hafta sonra Macaristan'dayız, o zamana değin görüşmek üzere, hoşça kalın, Motorsport Türkiye ile kalın!
Podyum röportajlarını kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Çok Okunanlar
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu" Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"
Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!" Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"
Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"
Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok" Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"
Norris: "Piastri ile ikinci ve üçüncü olmalıydık"
Norris: "Piastri ile ikinci ve üçüncü olmalıydık" Norris: "Piastri ile ikinci ve üçüncü olmalıydık"
Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu
Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu
Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"
Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar" Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu" Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"
Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim" Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"
2023 Britanya GP grid pozisyonları
2023 Britanya GP grid pozisyonları
Analiz: 2023 Kanada GP, Ferrari'nin zafer mücadelesi yolunda dönüş noktası mıydı? #F1 #F12023
Analiz: 2023 Kanada GP, Ferrari'nin zafer mücadelesi yolunda dönüş noktası mıydı? #F1 #F12023
2023 Kanada GP - Verstappen 41., Red Bull 100. #F1 zaferini kazandı, podyumu şampiyonlar tamamladı
2023 Kanada GP - Verstappen 41., Red Bull 100. #F1 zaferini kazandı, podyumu şampiyonlar tamamladı