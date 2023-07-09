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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP

2023 Britanya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim.

İki hafta sonra Macaristan'dayız, o zamana değin görüşmek üzere, hoşça kalın, Motorsport Türkiye ile kalın!
Pilotlar podyum için araçtan inerlerken, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Podyum röportajlarını kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
TAM SIRALAMA:

VER NOR
HAM PIA
RUS PER
ALO ALB
LEC SAI

SAR BOT
HUL STR
ZHO TSU
DEV

GAS, MAG ve OCO yarış dışı.
Sargeant 11. sırada. Geçen haftadan bu yana formunu yükseltmişti, bunu ilk puanına yaklaşarak kazanıyor.
Leclerc ve Sainz ancak 9-10. Ferrari stratejide yine hiç iyi bir iş yapmadı.
Alonso yedi, Albon sekizinci. Williams yine puan alıyor, hem de dört puan alıyor!
Russell beşinci, Perez altıncı.
Bu arada belirtelim: Verstappen arka arkaya altıncı galibiyetini aldı.
Oscar Piastri iyi götürdüğü yarışta podyumu pit stoplarda kaybediyor, yine de dördüncü olarak güçlü bir sonuca ulaşıyor.
LEWIS HAMILTON ÜÇÜNCÜ, GÜVENLİK ARACINDAN BİR PODYUM ÇIKARIYOR.
LANDO NORRIS PODYUMDA!
MAX VERSTAPPEN, 2023 BRİTANYA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Verstappen damalı bayrağa ilerliyor, McLaren için sezonun ilk podyumuna saniyeler kaldı!
Leclerc Wellington'a girilirken Albon'a atak yaptı, ancak Albon iyi bir çizgiyle yerini korudu!
Silverstone yine bize heyecanlı, sürprizli ve bol geçişli bir yarış sundu.
Son turdayız!
Leclerc de aynı şekilde Albon'u kovalamakta.
Ancak mücadele devam ediyor, Albon şu an Alonso'yu kovalıyor!
Son iki turdayız artık.
Son üç tur! VER-NOR-HAM podyumuna gidiyoruz.
Çarpışmaya sebep olmaktan ötürü 5 saniye zaman cezası aldı. Sargeant 11. sıraya çıkacak.
Lance Stroll'e ceza geliyor!
NOR-HAM farkı iyice açıldı. Piastri dördüncü sırada şu an, 1.7 saniye fark. Podyum umutları sönüyor gibi.
Süspansiyonunda hasar var, yarıştan çekiliyor Gasly. Alpine kabusla ayrılıyor Silverstone'dan.
Gasly pitte.
McLaren 2-4 gidiyor, Alpine ise puansız. Takımlar şampiyonasında dengeler değişecek.
Gasly sürünerek pite gelmeye çalışıyor.
Stroll'ün iç çizgiden yerini korumaya çalışırken kendini olmayan bir boşluğa attığını görüyoruz.
Gasly ve Stroll'ün temas ettiğini görüyoruz.
Perez altıncı.
PEREZ ALONSO'YU GEÇİYOR STOWE ÖNCESİ!
Gasly şu an grubun en arkasında.
HAM-PIA farkı 1.8 saniye.
Stroll'ü geçmeyi deneyecek birazdan, DRS mesafesinde.
Sargeant tüm bu fırsattan istifade 12. sırada şu an.
Gasly şu an çok yavaş ilerliyor!
ARKALARDA GASLY LASTİK PATLATMIŞ GİBİ DURUYOR!
Norris ikinciliği garantilemiş gibi.
HAM-NOR farkı 1.6 saniye.
COPSE'DA KARŞI ATAK! SAINZ YERİNİ GERİ ALIYOR!
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