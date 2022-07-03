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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP

2022 Britanya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Britanya GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu uzun yarışta anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz, röportajlara ve yarış sonrası demeçlere önümüzdeki saatlerde tr.motorsport.com'dan ulaşabilirsiniz :)

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Podyum öncesi röportajları ise 2009 dünya şampiyonu ve bir diğer İngiliz Jenson Button yapıyor.
Günün sürücüsü ise ilk turlarda geri düşen Sergio Perez. Çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.
Sainz kapalı parka dönüyor ve galibiyet kutlamalarına başlıyor. Alonso vatandaşını tebrik ediyor hemen.
Ferrari ise Avustralya'dan bu yana ilk kez galibiyete ulaşarak Red Bull'un 6 yarışlık serisini kırıyor.
Haas, 2019 Almanya GP'sinden bu yana ilk kez iki araçla birden puan alıyor!
Bu kaotik ve uzun günde tam 7 takım puan çıkarıyor. Çifte puan alabilen sadece üç takım var: Ferrari, Red Bull ve Haas!
Hamilton son turda en hızlı turu Sainz'dan almış bu arada! Sainz hat-trick'i kaybediyor!
Bu arada ilk sektörde sarı bayraklar var.
Tam sıralama şu şekilde:

SAI PER
HAM LEC
ALO NOR
VER MSC
VET MAG
STR LAT
RIC TSU
Perez ve Hamilton podyumu tamamlayan isimler.
Schumacher son saniye Verstappen'e atak yapıyor ancak geçemiyor! Yine de kariyerinin ilk puanlarına ulaşıyor 8. olarak!
Carlos Sainz damalı bayrağa ulaşıyor ve kariyerinin ilk galibiyetini elde ediyor!
Schumacher Wellington düzlüğünde dıştan gelmeye çalışıyor ancak geçemiyor!
Alonso Leclerc'den halen kopmadı!
Son tur! Sainz hat-trick yaparak kazanmaya doğru ilerliyor!
Sainz ise 3.5 saniye farkla liderliğini koruyor. Kariyerinin ilk galibiyetine çok yakın İspanyol pilot!
Son 2 tur, Alonso Leclerc Norris mücadelesi devam ediyor.
Stroll arkada Latifi'yi geçti.
Son 3 tur, Leclerc Hamilton farkı iyice açıldı. Bir diğer aksilik olmadığı sürece podyum böyle şekillenecek.
Schumacher Verstappen'in hemen arkasında!
Son 3 tura gireceğiz birazdan. Sıralama şu şekilde:

SAI PER
HAM LEC
ALO NOR
VER MSC
VET MAG
LAT STR
RIC TSU
Leclerc Hamilton'dan koptu!
Hamilton yerini sağlamlaştırdı, Alonso Leclerc'e yakın!
Hamilton arka düzlükte yeniden geçiyor!
Leclerc dıştan geliyor ve yerini geri alıyor!
DRS ile dıştan geliyor ancak geçemiyor. Leclerc hafifçe dışarı taşıyor hemen arkasından ve Hamilton bu kez geçiyor!
Hamilton Wellington düzlüğünde çok yakın!
Hamilton start düzlüğüne girilirken çok yakın!
Leclerc-Perez farkı ise 1 saniyenin üstünde. Hamilton Leclerc'i kovalıyor.
Sainz-Perez farkı 4 saniye!
Leclerc'in de ilk olarak Perez'i dışarı ittiğini görüyoruz.
Perez ve Leclerc'in teması inceleme altında!
Son 6 tur!
Norris'te çok yakın!
Alonso da Hamilton'ın hemen arkasında!
Perez ikinciliği geri alıyor! Leclerc ise yeniden üçüncü!
Perez Leclerc'i hafifçe dışarı itiyor! Hamilton ikisini birden geçiyor!
Perez Leclerc'i zorluyor ancak Leclerc yerini korudu!
Schumacher de Vettel'i geçti.
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