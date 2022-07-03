Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Britanya GP
2022 Britanya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu uzun yarışta anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz, röportajlara ve yarış sonrası demeçlere önümüzdeki saatlerde tr.motorsport.com'dan ulaşabilirsiniz :)
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sainz kapalı parka dönüyor ve galibiyet kutlamalarına başlıyor. Alonso vatandaşını tebrik ediyor hemen.
Ferrari ise Avustralya'dan bu yana ilk kez galibiyete ulaşarak Red Bull'un 6 yarışlık serisini kırıyor.
Bu kaotik ve uzun günde tam 7 takım puan çıkarıyor. Çifte puan alabilen sadece üç takım var: Ferrari, Red Bull ve Haas!
Schumacher son saniye Verstappen'e atak yapıyor ancak geçemiyor! Yine de kariyerinin ilk puanlarına ulaşıyor 8. olarak!
Sainz ise 3.5 saniye farkla liderliğini koruyor. Kariyerinin ilk galibiyetine çok yakın İspanyol pilot!
Son 3 tur, Leclerc Hamilton farkı iyice açıldı. Bir diğer aksilik olmadığı sürece podyum böyle şekillenecek.
Son 3 tura gireceğiz birazdan. Sıralama şu şekilde:
SAI PER
HAM LEC
ALO NOR
VER MSC
VET MAG
LAT STR
RIC TSU
SAI PER
HAM LEC
ALO NOR
VER MSC
VET MAG
LAT STR
RIC TSU
DRS ile dıştan geliyor ancak geçemiyor. Leclerc hafifçe dışarı taşıyor hemen arkasından ve Hamilton bu kez geçiyor!
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