Canlı anlatım: Britanya GP

19:29 Bizler de bu uzun yarışta anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz, röportajlara ve yarış sonrası demeçlere önümüzdeki saatlerde tr.motorsport.com'dan ulaşabilirsiniz :)



Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!