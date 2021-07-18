Canlı anlatım: Britanya GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
10:34 Bu arada kazaya dönecek olursak, geçmiş senelerde Verstappen benzer şekilde zaman zaman aslında geçiş yapamayacağı virajlarda önündeki pilotun yanına gelerek kendisini gösteriyordu ve bunun sonucunda temas olabiliyordu. Sanki bu kaza, o kazalara benziyordu gibi ama en iyi kararı, her türlü veriye sahip hakemler vereceklerdir.
10:32 Yarış 17:42'de yeniden başlayacak
10:31 Bottas, telsizden takım arkadaşını savundu ve dışarıdan yaşananların yarış kazası gibi göründüğünü söyledi.
10:31
10:29 Raikkonen, ilk turda çok iyi kalkış yaparak 9. sıraya yükseldi
10:29 Alonso dünkü sprint yarışında ilk turda 11.likten 5.liğe yükselmişti ancak bugün pek iyi kalkış yapamadı ve Vettel kendisini ilk turda geride bıraktı.
10:28 Görevliler bariyerleri kontrol ediyorlar. Yarışın 15 dk içerisinde başlayabileceği konusunda bilgi ekranlara yansıdı.
10:27 Masi'nin ve hakemlerin işi çok zor. Ne karar verirse versin mutlu olmayacak bir taraf olacak.
10:26 Bu sefer de Mercedes'ten Toto Wolff telsizden Masi'ye bağlandı ve lastiklerle alakalı bir e-posta gönderdiğini ve ona bakıp bakmadığını sordu
10:26 Verstappen aracından çıktığında bu şekilde iyi olduğunu işaret etti
10:25 Red Bull aracı sonunda çekicinin üzerine koyuldu.
10:24 Normalde ilk turda yaşanan temaslar daha yumuşak bir yaklaşıma neden oluyor ancak bu temas şampiyonluk mücadelesi veren iki isim arasında olduğu için çok dikkatli bir şekilde incelenip karar verilecek.
10:24 Serhan Acar'a göre Hamilton'a ceza gelebilir. Bakalım komiserlerin kararı nasıl olacak?
10:23 İlk turda yaşanan temasın ardından sıralama şu şekilde:
10:22
10:21 Red Bull'un genel olarak savunduğu şey, o kadar hızlı olan virajda iki aracın yan yana dönemeyeceği ve Hamilton'ın buna rağmen atak yapmaya çalıştığı yönünde.
10:21 Verstappen'in aracı pistten çıkarılıyor
10:20
10:20
10:19 Şimdi de Mercedes FIA telsizine bağlanarak Hamilton'ın tam olarak Verstappen'in yanında olduğunu söyledi. Taraflar FIA'ya baskı kurmaya çalışıyorlar
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