10:34 Bu arada kazaya dönecek olursak, geçmiş senelerde Verstappen benzer şekilde zaman zaman aslında geçiş yapamayacağı virajlarda önündeki pilotun yanına gelerek kendisini gösteriyordu ve bunun sonucunda temas olabiliyordu. Sanki bu kaza, o kazalara benziyordu gibi ama en iyi kararı, her türlü veriye sahip hakemler vereceklerdir.