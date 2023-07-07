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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

2023 Britanya GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar şu an start antrenmanları için pistteler, bir boş turun ardından pite dönecekler.
Seansın bitiminde ufak bir olay! Sergio Perez'in aracına pistteki bir naylon poşet takılıyor!
TAM SIRALAMA:

VER PER
ALB ALO
LEC OCO
SAI NOR
STR PIA
DEV HAM
GAS RUS
BOT TSU
SAR ZHO
MAG HUL
Ferrari 5-7 olurken, altıncı sırada da Esteban Ocon gibi bir sürpriz var.
Onu takım arkadaşı Sergio Perez, sürpriz isimlerden Alex Albon ve Fernando Alonso takip ediyor.
Birçok isim çoktan damalı bayrağa vardı, dolayısıyla seans Max Verstappen'in liderliğinde noktalandı demek mümkün.
Damalı bayrak sallanıyor ve ilk antrenman seansı sona eriyor.
Bu ikili şu an orta hamurla pistte.
Son bir dakika. Hamilton ve Russell'ın en hızlı turları yumuşak hamurla gelmedi, Mercedes ikilisi 12-14.
Son iki dakika. Verstappen 1.28.600 ile derecesini geliştirdi, takım arkadaşına 0.448 saniye fark attı.
Verstappen hariç 1.29 barajının altına inebilen kimse yok!
Perez ikinciliği Albon'dan alıyor: 1.29.048.
Stroll son sektörde çeşitli hatalar yapıyor ve 0.635 saniye geride dokuzunculuğu alıyor.
HAM ve RUS hariç herkes en hızlı turlarını yumuşak hamurla attı.
İkinci sektörde fark artıyor ancak şu an üçüncülük temposunda Lance.
Stroll yumuşak hamurla iyi bir turda, ilk sektörde Verstappen'in sadece 0.034 saniye gerisinde.
1.29.089! Albon ikinci!
Aston Martin'den bugün ilk defa böylesine hızlı bir tur geliyor.
1.29.268! Alonso ikinci sırada!
Son 10 dakika. Sıralama:

VER LEC
OCO PER
SAI NOR
DEV GAS
RUS HAM
BOT TSU
SAR ZHO
PIA MAG
ALB HUL
ALO STR
Verstappen'in bu derecesi, Copse'da bir önden kayma yaşamasına rağmen geliyor.
1.28.836! VERSTAPPEN TAM 0.444 SANİYE FARKLA LİDER!
İkinci sektörde 0.350 saniye gibi net bir farkla geliyor Max!
O da yumuşak hamurla turuna başladı piste döndükten sonra.
Verstappen ilk sektörde Leclerc'e göre 0.1 saniye hızlı.
Leclerc ile fark 0.053 saniye, Ocon ile ise sadece 0.014!
Perez yumuşak hamurla turunu tamamlıyor, Leclerc ve Ocon'un arkasında üçüncü sırayı alıyor!
Perez ilk sektörde Leclerc'in çok az farkla gerisinde.
Red Bull'un performansı hakkında daha net bir görüş elde edeceğiz birazdan.
Perez yumuşak hamurla pistte.
Verstappen şu an pitte.
1.12.280! 0.039 saniye farkla lider Leclerc.
Leclerc hızlı bir turla geliyor.
De Vries yumuşak hamurla dördüncü. Tsunoda şu anlık 10. sırada.
1.23.319! Esteban Ocon yumuşak hamurla lider!
McLaren da aynı şekilde, bu hafta sonu eski gümüş renklerine benzeyen bir renk düzeniyle buradalar oysa ki.
Ortada yoklar çünkü çok az tur attılar ve ekrana pek gelmediler.
Aston Martin bu seansın kayıp takımı diyebiliriz, ortada yoklar.
Sıralama:

SAI LEC
GAS VER
RUS PER
TSU SAR
BOT HAM
MAG ALB
HUL ALO
STR PIA
ZHO OCO
NOR DEV
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