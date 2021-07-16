Canlı anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
10:18 Hamilton, yumuşak lastiklerde biraz titreşim hissettiğini söylüyor
10:17 Schumacher 1:29.460'la 13. sıraya yerleşiyor ve Mercedes'leri bölüyor
10:16 Bottas ve Hamilton 0 set yumuşak hamur lastiklerle piste tekrar çıkıyor
10:15 Latifi 1:29.227'yle 10. sıraya yükseliyor
10:13
10:12 Mercedes'ler 10-11. sıradalar
10:12 Ricciardo da 1:28.163'le dördüncü sırada
10:12 Norris 1:27ç814'le ikinci sıraya yükseliyor
10:10 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Perez
- Norris
- Leclerc
- Gasly
- Vettel
- Sainz
- Tsunoda
- Ricciardo
- Bottas
10:09 Verstappen-Perez farkı: 1.128s
10:08 Verstappen-Hamilton farkı: 2.474s
10:08 Verstappen bugün üçüncü kez tüm sektörlerde mor dereceyle birlikte en hızlı turu atıyor ve 1:27.035'le kendi derecesini geliştiriyor
10:08 Norris 1:28.740'la üçüncü sıraya yerleşiyor
10:08 Gasly 1:28.926'yla dördüncü sıraya yerleşiyor
10:07 Perez derecesini 1:28.163'e geliştiriyor
10:07 Verstappen ilk sektörde mor derece çıkarıyor
10:05 Ricciardo 1:29.363'le altıncı sıraya yerleşiyor
10:03 Sainz da Mercedes ikilisini geçen beşinci isim oluyor ve 1:29.116'yla beşinci sıraya yerleşiyor
10:01 Leclerc 1:28.863 yapıyor ve eski takım arkadaşının elinden 3. sırayı alıyor
10:00 Alfa Romeo ikilisi Giovinazzi ve Raikkonen de 9-10. sıraya yerleşti
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