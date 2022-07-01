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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

2022 Britanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da ikinci antrenmanlarda -umarım daha hareketli bir seansta- görüşmek üzere!
Yağmurun etkilediği ve pilotların çoğunlukla pistten uzak durduğu ilk antrenman seansını noktalıyoruz.

Sıralama şu şekilde:

BOT HAM
SAI LEC
MSC ZHO
MAG STR
TSU VET

Diğer 10 pilot zaman turu kaydetmediler.
Böylece tek bir tur için pite dönen pilotların da seansı zaman turu kaydedemeden sonlanıyor. Yalnızca Hamilton'un yumuşak lastiklerle zaman turu atabildiğini gördük.
Stroll'ün Copse'da spin attığını, ancak bariyerlere gömülmeden sadece çakıla saplandığını görüyoruz.
Ve kırmızı bayrak! Seans bitime bir dakika kala askıya alınıyor ve yeniden başlamayacak.
İkinci sektörde sarı bayraklar var! Lance Stroll, Copse'da çakıllara gömülmüş durumda.
1.42.781! Hamilton ikinci sırada.
Bottas, Sainz ve Leclerc yumuşak hamurla piste dönüyorlar.
Ricciardo pite dönüyor.
Hamilton az önceki zaman turunu bitirmedi, şu an yeni bir zaman turuna başlamış vaziyette.
Bottas da pitte.
Leclerc bir kez daha pite dönüyor.
Son 3 dakika, turlar ne kadar gelişecek göreceğiz.
Leclerc yeniden yeşil logolu yağmur lastikleriyle pistte, onun dışında Stroll, Tsunoda, Vettel, Perez, Ricciardo, Gasly, Norris ve Verstappen'de yumuşak lastiklerle pistte!
Hamilton ilk sektörde Bottas'tan 2.1 saniye daha hızlı!
1.42.249! Bottas liderliğe yükseliyor.
Bottas ikinci sektörde de en hızlı isim.
Vettel ve Gasly pistte.
Sainz da pitte.
Bottas en iyi ilk sektörle geliyor, Leclerc pitte.
Son 6 dakikaya girilirken sıralama:

SAI BOT
LEC MSC
ZHO MAG
HAM STR
TSU VET

Diğer isimler zaman turu kaydetmediler.
Sainz da aynı lastiklerle pistte, Hamilton ise yumuşak hamuru tercih etmiş vaziyette!
Leclerc de pistte. Kendisi ve Bottas'ta yeşil logolu yağmur lastikleri var.
En çok tur atan pilotlar 6 tur ile Bottas ve Hamilton.
Hamilton kuru zemin lastiklerinin hazırlanmasını istedi, günün ilk denemesini birazdan görebiliriz.
Bottas pistte.
Son 8 dakika, Hamilton hariç herkes pitte. Beklenen hareketlilik gerçekleşmedi.
1.49.476. Lewis Hamilton, bu zaman turuyla 7. sıraya yükseldi.
Üçüncü sektörde ise güneş yüzünü göstermeye başladı.
İlk sektörün sonu ve ikinci sektörün başlarında -özellikle Copse öncesi- sprey hakim.
Hamilton zaman turuna başlıyor, son 10 dakika.
İngiliz pilot yeşil logolu yağmur lastiklerini tercih etmiş vaziyette, halen sert lastik denemesi yok.
Hamilton alkışlar eşliğinde piste çıktı.
Ve Lewis Hamilton pistte! Yaklaşık 18 dakikalık bir aranın ardından pist yavaş yavaş hareketlenecek.
Son 13 dakika, pist halen boş.
İkinci antrenmanlarda genelde yarış temposu üzerine çalışma yapıyor takımlar, yarış 17.00'da olacağı için bugün özellikle ikinci stinte yönelik denemeler görecek gibiyiz.

Dolayısıyla, Cumartesi günü bizleri sürprizler bekliyor olabilir, birlikte göreceğiz.
Takımların ve pilotların güncellemeleri test etmek ve ciddi ayar değişikliklerine gidebilmek için veri toplamak istedikleri ilk seans, yağmurdan ötürü kaybedildi.

Bu veri eksikliğinin sıralama turlarına yansıması nasıl olacak merak konusu.
Son 16 dakikaya giriyoruz. Pit duvarında yağmur etkisini epey azalttı, bakalım piste dönen pilotlar görecek miyiz?

Güncellemelere kısa bir bakış.

 
Son 20 dakika, pist halen boş.
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