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Canlı anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı
2022 Britanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da ikinci antrenmanlarda -umarım daha hareketli bir seansta- görüşmek üzere!
Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da ikinci antrenmanlarda -umarım daha hareketli bir seansta- görüşmek üzere!
Yağmurun etkilediği ve pilotların çoğunlukla pistten uzak durduğu ilk antrenman seansını noktalıyoruz.
Sıralama şu şekilde:
BOT HAM
SAI LEC
MSC ZHO
MAG STR
TSU VET
Diğer 10 pilot zaman turu kaydetmediler.
Sıralama şu şekilde:
BOT HAM
SAI LEC
MSC ZHO
MAG STR
TSU VET
Diğer 10 pilot zaman turu kaydetmediler.
Böylece tek bir tur için pite dönen pilotların da seansı zaman turu kaydedemeden sonlanıyor. Yalnızca Hamilton'un yumuşak lastiklerle zaman turu atabildiğini gördük.
Stroll'ün Copse'da spin attığını, ancak bariyerlere gömülmeden sadece çakıla saplandığını görüyoruz.
Leclerc yeniden yeşil logolu yağmur lastikleriyle pistte, onun dışında Stroll, Tsunoda, Vettel, Perez, Ricciardo, Gasly, Norris ve Verstappen'de yumuşak lastiklerle pistte!
Son 6 dakikaya girilirken sıralama:
SAI BOT
LEC MSC
ZHO MAG
HAM STR
TSU VET
Diğer isimler zaman turu kaydetmediler.
SAI BOT
LEC MSC
ZHO MAG
HAM STR
TSU VET
Diğer isimler zaman turu kaydetmediler.
İngiliz pilot yeşil logolu yağmur lastiklerini tercih etmiş vaziyette, halen sert lastik denemesi yok.
Ve Lewis Hamilton pistte! Yaklaşık 18 dakikalık bir aranın ardından pist yavaş yavaş hareketlenecek.
İkinci antrenmanlarda genelde yarış temposu üzerine çalışma yapıyor takımlar, yarış 17.00'da olacağı için bugün özellikle ikinci stinte yönelik denemeler görecek gibiyiz.
Dolayısıyla, Cumartesi günü bizleri sürprizler bekliyor olabilir, birlikte göreceğiz.
Dolayısıyla, Cumartesi günü bizleri sürprizler bekliyor olabilir, birlikte göreceğiz.
Takımların ve pilotların güncellemeleri test etmek ve ciddi ayar değişikliklerine gidebilmek için veri toplamak istedikleri ilk seans, yağmurdan ötürü kaybedildi.
Bu veri eksikliğinin sıralama turlarına yansıması nasıl olacak merak konusu.
Bu veri eksikliğinin sıralama turlarına yansıması nasıl olacak merak konusu.
Son 16 dakikaya giriyoruz. Pit duvarında yağmur etkisini epey azalttı, bakalım piste dönen pilotlar görecek miyiz?