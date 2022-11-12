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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint yarışı

2022 Brezilya GP Sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint yarışı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 21.00'da 2022 Brezilya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar birazdan röportajlar için basın alanına yönelecekler, sprint için de ufak bir podyum izleyeceğiz.

Röportajların tam metinlerine sitemizden ulaşabilirsiniz kısa süre içinde.
Pilotlar araçlarından iniyorlar, Russell ve Hamilton çok mutlu! Mercedes uzun süre sonra ilk kez ilk çizgiyi kapattı.
Mercedes çok aradığı galibiyet için oldukça gerçekçi bir şansa sahip!
Pilotlar kapalı parka geliyorlar. Hamilton çok sevinçli!
Ocon-Alonso teması çok su götürecek yarışın ardından. Alonso'nun demeçleri şimdiden merak konusu.
Alpine ise 16-18 tamamlayarak McLaren'a karşı kabus yaşadı.
Vettel 4, Schumacher 8 sıra kazandılar sprint yarışından.
Sprint yarışından puanla ayrılan son iki isim Norris ve Magnussen.
VER 4, PER 5, LEC 6. sırada.
Alonso son turda Tsunoda'yı da geçiyor! 16. sıra!
İkinci sırada Sainz, üçüncü sırada Hamilton yer alıyor. Sainz'ın grid cezası nedeniyle Mercedes yarın yarışa ilk çizgiyi kapatarak başlayacak!
GEORGE RUSSELL, SPRINT YARIŞINDA GALİBİYETE ULAŞIYOR!
Hamilton Sainz'ın DRS mesafesinde, geçecek bir fırsat bulması zor.
Son tur! Russell kariyerinde ilk kez podyumun en üst basamağında duracak.
Alonso arkalarda Ocon'u geçiyor.
Arkalarda Alonso birazdan Ocon'u geçecek. DRS mesafesinde iki Alpine. 6-7 başladıktan sonra 17-18'e kadar gerilediler.
Sıralama:

RUS SAI
HAM VER
PER LEC
NOR MAG
VET GAS
RIC STR
MSC ZHO
BOT TSU
OCO ALO
LAT

Albon yarış dışı.
Son iki tur!
Sainz ise 3.7 saniye gibi büyük bir farkla 2. sırada. Grid cezasıyla birlikte 7. sıraya gerileyecek.
Vettel Magnussen farkı 3 saniye. Kapanıp kapanmayacağını göreceğiz.
Perez Verstappen'in iki saniye arkasında.
Hamilton'a baskıyı arttırması söyleniyor. Sainz'ın 1.3 saniye gerisinde. Son 3 tur!
Vettel Gasly'i geçiyor ilk virajda! 9. sıra.
Sainz lastiklerinni bittiğini söyledi, Hamilton halen kovalıyor.
Vettel ortalarda Gasly'e yaklaşıyor. Geçmesi durumunda 9. sırayı elde edecek.
Ancak elinden gelenin en iyisini yaptı diyebiliriz kuru zeminde.
Norris Magnussen'i geçiyor. Pole pozisyonu sahibi K-Mag sekizinci sırada şu an.
Son beş turdayız! Heyecanlı bir sprint yarışı oluyor!
İlk üç sıra RUS-SAI-HAM şeklinde!
Hamilton üçüncü sektör çıkışı çok hızlı geliyor ve Verstappen'i rahatça geçiyor!
Sainz ile ufak bir teması oldu Verstappen'in, kanadı burada kırılmış gibi.
İkinci virajda, geçişin zor olduğu noktalarda bastırıyor Hamilton!
Şimdi Hamilton Verstappen'in hemen arkasında!
Verstappen'in ön kanadının sağında ufak bir kırık var!
Sainz ilk virajda geç frenle Verstappen'i geçiyor!
Schumacher de yedi sıra kazanmış durumda, günün iyi isimlerinden. Ocon ise 16. sıraya kadar geriledi. Aracındaki hasarın boyutunu görmeliyiz.
17. turdayız. Sıralama:

RUS VER
SAI HAM
PER LEC
MAG NOR
GAS VET
RIC STR
MSC ZHO
BOT OCO
TSU ALO
LAT 

Albon yarış dışı.
Stroll'e 10 saniye zaman cezası geliyor Vettel ile temasından ötürü!
Sainz-Hamilton mücadelesi tam gaz devam ediyor. Russell ise farkı 2 saniyeye çıkarttı! Orta hamur kumarı tutmadı Verstappen'in ancak Hamilton kendisini yakalayamadığı sürece bir kaybı yok.
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