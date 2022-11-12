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Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint yarışı
2022 Brezilya GP Sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz!
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 21.00'da 2022 Brezilya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 21.00'da 2022 Brezilya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar birazdan röportajlar için basın alanına yönelecekler, sprint için de ufak bir podyum izleyeceğiz.
Röportajların tam metinlerine sitemizden ulaşabilirsiniz kısa süre içinde.
Röportajların tam metinlerine sitemizden ulaşabilirsiniz kısa süre içinde.
Pilotlar araçlarından iniyorlar, Russell ve Hamilton çok mutlu! Mercedes uzun süre sonra ilk kez ilk çizgiyi kapattı.
İkinci sırada Sainz, üçüncü sırada Hamilton yer alıyor. Sainz'ın grid cezası nedeniyle Mercedes yarın yarışa ilk çizgiyi kapatarak başlayacak!
Arkalarda Alonso birazdan Ocon'u geçecek. DRS mesafesinde iki Alpine. 6-7 başladıktan sonra 17-18'e kadar gerilediler.
Sainz ise 3.7 saniye gibi büyük bir farkla 2. sırada. Grid cezasıyla birlikte 7. sıraya gerileyecek.
Schumacher de yedi sıra kazanmış durumda, günün iyi isimlerinden. Ocon ise 16. sıraya kadar geriledi. Aracındaki hasarın boyutunu görmeliyiz.
17. turdayız. Sıralama:
RUS VER
SAI HAM
PER LEC
MAG NOR
GAS VET
RIC STR
MSC ZHO
BOT OCO
TSU ALO
LAT
Albon yarış dışı.
RUS VER
SAI HAM
PER LEC
MAG NOR
GAS VET
RIC STR
MSC ZHO
BOT OCO
TSU ALO
LAT
Albon yarış dışı.
Sainz-Hamilton mücadelesi tam gaz devam ediyor. Russell ise farkı 2 saniyeye çıkarttı! Orta hamur kumarı tutmadı Verstappen'in ancak Hamilton kendisini yakalayamadığı sürece bir kaybı yok.
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