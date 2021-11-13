Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint Sıralama Yarışı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
15:11 Yarın saat 20.00'de Brezilya GP'de görüşmek üzere, hoşçakalın!
15:10 Yarış sonucu şu şekilde oluştu:
BOT
VER
SAI
PER
HAM
NOR
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
STR
TSU
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
BOT
VER
SAI
PER
HAM
NOR
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
STR
TSU
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
15:10
15:09 Böylelikle sprint sıralama yarışının sonuna geliyoruz
15:08
15:05 Hamilton bu sonuçla ve 5 sıra grid cezasıyla beraber Brezilya GP'ye 10. sıradan başlayacak
15:04 Böylelikle Brezilya GP'ye pole pozisyonundan başlayacak olan isim Bottas olacak
15:03 Perez 4, Hamilton 5, Norris 6, Leclerc 7, Gasly 8, Ocon 9, Vettel 10. oluyor
15:02 Verstappen ikinci, Sainz üçüncü oluyor!
15:02 Ve Bottas sprint sıralama yarışını kazanıyor!
15:01 Hamilton, Norris'i geçiyor ve 5. sıraya yükseliyor
15:01 Bottas 1sn farkla lider
15:01 Son tur!
15:00 Perez hâlâ Sainz'ı kovalıyor
14:59
14:59 BOT-VER farkı 1 saniye
14:58 Son 3 tura girilirken sıralama:
BOT
VER
SAI
PER
NOR
HAM
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
TSU
STR
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
BOT
VER
SAI
PER
NOR
HAM
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
TSU
STR
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
14:57 Hamilton, Leclerc'i geçiyor ve 6. sıraya yükseliyor
14:56 Hamilton, Leclerc ile arayı kapattı
14:56 Verstappen biraz geriye düşmüş durumda
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