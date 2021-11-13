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Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint Sıralama Yarışı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
15:11 Yarın saat 20.00'de Brezilya GP'de görüşmek üzere, hoşçakalın!
15:10 Yarış sonucu şu şekilde oluştu:

BOT
VER
SAI
PER
HAM
NOR
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
STR
TSU
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
15:10
 
15:09 Böylelikle sprint sıralama yarışının sonuna geliyoruz
15:08
 
15:05 Hamilton bu sonuçla ve 5 sıra grid cezasıyla beraber Brezilya GP'ye 10. sıradan başlayacak
15:04 Böylelikle Brezilya GP'ye pole pozisyonundan başlayacak olan isim Bottas olacak
15:03 Perez 4, Hamilton 5, Norris 6, Leclerc 7, Gasly 8, Ocon 9, Vettel 10. oluyor
15:02 Verstappen ikinci, Sainz üçüncü oluyor!
15:02 Ve Bottas sprint sıralama yarışını kazanıyor!
15:01 Hamilton, Norris'i geçiyor ve 5. sıraya yükseliyor
15:01 Bottas 1sn farkla lider
15:01 Son tur!
15:00 Perez hâlâ Sainz'ı kovalıyor
14:59
 
14:59 BOT-VER farkı 1 saniye
14:58 Son 3 tura girilirken sıralama:

BOT
VER
SAI
PER
NOR
HAM
LEC
GAS
OCO
VET
RIC
ALO
GIO
TSU
STR
LAT
RUS
RAI
MSC
MAZ
14:57 Hamilton, Leclerc'i geçiyor ve 6. sıraya yükseliyor
14:56 Hamilton, Leclerc ile arayı kapattı
14:56 Verstappen biraz geriye düşmüş durumda
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