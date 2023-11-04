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Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

2023 Brezilya GP sprint sıralama turlarının canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Evet arkadaşlar seans sona erdi! Akşam sprint yarışında görüşmek üzere, hoşçakalın!
Norris'in yüzü gülüyor
Tribünler Checo Checo diye bağırıyor
Norris şapkadan tavşan çıkardı
Sıralama sonucu;
NOR VER
PER RUS
HAM TSU
LEC RIC
SAI PIA
Lando Norris bugün 21:30'da yapılacak yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Ve pole pozisyonu LANDO NORRİS'in
Russell turu tamamlıyor; Hamilton'ı geçti! 4. sırada
Russell geliyor;
Hamilton dördüncü!
Sainz yedinci sırada
Perez üçüncü sırada!
Perez mor sektörle geliyor!
Verstappen ikinci sırada kalıyor
Norris 1:10.622 ile lider!
Verstappen mor ilk sektörü alıyor
McLaren bu hafta sonu gayet hızlı ama turu bir araya getiremiyorlar bir türlü
Piastri mor ilk sektörle geliyor
Şu anda 10 pilotun hepsi pistte
Verstappen bir kez daha pit yolunda rakiplerini  sağdan soldan geçmek zorunda kalmış
Herkes bekliyor. Biz de bekliyoruz. İnanılmaz bir sprint hafta sonu daha!!!1
Henüz kimse pistte yok.
 
İlk dakikada piste çıkan yok, zaten tek hakları olacak gibi duruyor.
Son seans 8 dakika sürüyor ve yumuşak lastikler kullanılacak. Hadi başlayalım!
AlphaTauri iki araçla birden son bölümde! Şampiyonada Alfa Romeo ve Williams'ı geride bırakmak için iyi bir adım olabilir
İlk 10;
NOR PER
VER RIC
LEC HAM
SAI RUS
PIA TSU
Elenenler belli oldu;
MAG
HUL
GAS
BOT
ALO
Hamilton dördüncü sıraya çıkıyor!
Perez liderliği alıyor
Mercedes pilotları elenme bölgesinde; yine mi lastik ısıtma sorunu var acaba?
Alonso hariç herkes pistte! Son 2 dakika
Ricciardo, Gasly, Bottas ve Tsunoda henüz zaman turu kaydetmedi
İlk turların ardından Verstappen lider!

Sainz
Perez
Leclerc
Piastri
Hulkenberg
Norris
Magnussen
Hamilton
Russell
Verstappen mor sektörlerle geliyor
Bu arada pistte çok sert rüzgar var
Fernando Alonso seanstan çekildi. Araçta çok hasar var
Seans 10 dakika sürecek. Pist kısa olduğu için yeterli vakit var
Ve resmen başladık!
Max Verstappen bir kez daha piste çıkan ilk isim; Mercedesler de piste çıkıyor
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