Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları

22:14 Sıralama turları büyük sürprizle sona ererken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.



Sıralama raporunu ve röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim! Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!