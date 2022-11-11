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Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları
2022 Brezilya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları büyük sürprizle sona ererken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Sıralama raporunu ve röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim! Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sıralama raporunu ve röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim! Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ocon gün boyunca geride kaldıktan sonra Alonso'yu geçmeyi başararak ufak çaplı bir sürpriz yapıyor. Norris de yüksek temposunu dördüncülükle taçlandırıyor.
Günther Steiner da takımın eleştiri oklarının hedefi olduğu bugünlerde gelen başarıya çok seviniyor!
Artık kimsenin tur atma ihtimali kalmadı, kutlamalara rahat rahat başlayabilir herkes :) Tarihin en büyük sürprizlerinden biri oldu bu.
Son 3 dakika. Hamilton seyircileri selamlamak istiyor olabilir, nitekim hafta başı fahri Brezilya vatandaşı oldu kendisi.
Alonso'nun ünlü "aracın arkasına roket de taksanız yağmurda derecemiz gelişmeyecek" sözü geçerliliğini korursa Haas için tarihi bir gün geride kalacak!
Ferrari'nin taktik hatasına kırmızı bayrak da eklenince sonuç pek iyi olmadı, ancak sprint yarışında bu hatayı telafi etme şansları olacak.
Ancak kendisi ilk zaman turlarının ardından üçüncü sıradaydı. Dereceler gelişmezse durum kendisi için pek kötü olmayacak.
Russell'ın ciddi bir blokaj yaptığını ve kendini çakıl havuzunda bulduğunu görüyoruz. Sonrasında aracı döndürmeye çalışırken aracın arkasını tamamen çakıl havuzuna saplamış İngiliz pilot.
Eğer yağmur hızını arttırır ve dereceler gelişmezse, pole pozisyonu Kevin Magnussen'e gidecek! Yanlış duymadınız!
Russell pist görevlilerinin aracı itmesini istiyor ancak pist görevlileri kurtarma aracıyla gelmiş durumda.
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