Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları

2022 Brezilya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları büyük sürprizle sona ererken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Sıralama raporunu ve röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim! Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Günün hayal kırıklıkları ise Perez ve Leclerc. 

Tabi Leclerc'den çok Ferrari'nin hatasıydı durum.
Ocon gün boyunca geride kaldıktan sonra Alonso'yu geçmeyi başararak ufak çaplı bir sürpriz yapıyor. Norris de yüksek temposunu dördüncülükle taçlandırıyor.
Q3 Sonuçları:

MAG VER
RUS NOR
SAI OCO
ALO HAM
PER LEC
Bu Alman pilot için pek iyi haber değil.
Haas'ın diğer pilotu Mick Schumacher ise 20. sırada.
İnanılmaz bir gün, inanılmaz.
Damalı bayrak sallanıyor, BÖYLECE KEVIN MAGNUSSEN'İN POLE POZİSYONU KESİNLEŞİYOR!
Magnussen padok yürüyüşüne başladı bile, pole pozisyonu ödülünü almak için yolda artık!
Günther Steiner da takımın eleştiri oklarının hedefi olduğu bugünlerde gelen başarıya çok seviniyor!
Artık kimsenin tur atma ihtimali kalmadı, kutlamalara rahat rahat başlayabilir herkes :) Tarihin en büyük sürprizlerinden biri oldu bu.
Magnussen kariyerinin ve takımın ilk pole pozisyonuna ulaşıyor Interlagos'ta!
Son 2 dakika, Haas garajında kutlamalar başlıyor!
Hamilton bir turun ardından pistte.
Son 3 dakika. Hamilton seyircileri selamlamak istiyor olabilir, nitekim hafta başı fahri Brezilya vatandaşı oldu kendisi.
Hamilton geçiş lastikleriyle pistte.
Magnussen'in ağzı kulaklarında, kahkaha atmamak için zor duruyor!
Son 4.30 dakika. Haas garajında yüzler gülüyor, kutlamalar için bekleyiş var.
Leclerc'in Laurent Mekies ile konuştuğunu görüyoruz. Sinirleri bozuk gibi duruyor.
Leclerc araçtan inmiş vaziyette, seansın bitimine son 5 dakika!
Perez pite dönüyor.
Magnussen artık kariyerinin ilk pole pozisyonu için saniyeleri saymaya başlamış olabilir!
Son 6.30 dakika!
Perez dışında piste çıkan kimse yok!
Alonso'nun ünlü "aracın arkasına roket de taksanız yağmurda derecemiz gelişmeyecek" sözü geçerliliğini korursa Haas için tarihi bir gün geride kalacak!
Perez geçiş lastikleriyle pistte!
Seans yeniden başlıyor! Yağmur artmış durumda.
Seans iki dakika sonra yeniden başlayacak. Bakalım pistin durumu ne?
Kırmızı bayrak periyodu devam ediyor.
Ferrari'nin taktik hatasına kırmızı bayrak da eklenince sonuç pek iyi olmadı, ancak sprint yarışında bu hatayı telafi etme şansları olacak.
Sıralama şu şekildeydi:

MAG VER
RUS NOR
SAI OCO
ALO HAM
PER LEC
Ancak kendisi ilk zaman turlarının ardından üçüncü sıradaydı. Dereceler gelişmezse durum kendisi için pek kötü olmayacak.
Russell'ın ciddi bir blokaj yaptığını ve kendini çakıl havuzunda bulduğunu görüyoruz. Sonrasında aracı döndürmeye çalışırken aracın arkasını tamamen çakıl havuzuna saplamış İngiliz pilot.
Magnussen piste ilk çıkan ve zaman turunu ilk tamamlayan isimdi, bu da ona büyük avantaj sağladı!
Eğer yağmur hızını arttırır ve dereceler gelişmezse, pole pozisyonu Kevin Magnussen'e gidecek! Yanlış duymadınız!
Russell pist görevlilerinin aracı itmesini istiyor ancak pist görevlileri kurtarma aracıyla gelmiş durumda.
Kırmızı bayrak! George Russell çakıl havuzunda!
Geçiş lastikleri Ferrari'ye ciddi zamana mal oluyor!
Leclerc pite dönüyor! Hızlıca yumuşak hamura geçiş yapacak.
1.11.674 ile ilk zaman turu Magnussen'den geliyor.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

1 s
2
Formula 1

2022 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda?

2 g
3
Formula 1

Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları

2 s
4
Formula 1

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli"

3 s
5
Formula 1

Schumacher: "Hayal kırıklığına uğradım"

10 s
Son Haberler
Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

14dk
Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
F1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

57dk
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
F1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

1 s
Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2 s
Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları
F1

Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları

2 s
Son Videolar
Sanal tur: Interlagos 01:19
Formula 1
9 Kas 2022

Sanal tur: Interlagos

Las Vegas'taki gösteri sürüşü 02:09
Formula 1
8 Kas 2022

Las Vegas'taki gösteri sürüşü

2022 Meksika GP yarış gridi 00:53
Formula 1
29 Eki 2022

2022 Meksika GP yarış gridi

1982 Formula 1 Kyalami - Bir Otobüs Dolusu F1 Pilotu 12:38
Formula 1
25 Eki 2022

1982 Formula 1 Kyalami - Bir Otobüs Dolusu F1 Pilotu

Birleşik Devletler GP grid pozisyonları 00:53
Formula 1
23 Eki 2022

Birleşik Devletler GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.