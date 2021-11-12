Canlı anlatım: Brezilya GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
15:09 Yarın saat 18.00'de 2. antrenman seansında, saat 22.30'da ise sprint sıralama yarışında görüşmek üzere, hoşçakalın!
15:08 Böylelikle sıralama turlarını geride bırakıyoruz
15:06
15:03
15:02 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
VER
BOT
PER
GAS
SAI
LEC
NOR
RIC
ALO
HAM
VER
BOT
PER
GAS
SAI
LEC
NOR
RIC
ALO
15:01 Verstappen 0.438sn geride ikinci olurken, Bottas 0.535sn geride üçüncü, Perez 0.549sn geride dördüncü oluyor
15:01 Hamilton yarınki sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak!
15:00 Hamilton'dan 1:07.934 geliyor!
15:00 Verstappen derecesini geliştiremiyor!
15:00 Damalı bayrak!
14:58 Sürücüler son denemeler için pistte!
14:56 Verstappen, ön lastiklerin turun sonuna doğru çok ısındığını söylüyor
14:55 İlk denemelerin ardından sıralama:
HAM
VER
BOT
PER
GAS
SAI
NOR
ALO
RIC
LEC
HAM
VER
BOT
PER
GAS
SAI
NOR
ALO
RIC
LEC
14:54 Verstappen 0.265sn geride ikinci, Bottas 0.362sn geride üçüncü sırada
14:54 Hamilton'dan 1:08.107 geliyor!
14:53 Leclerc 1:09.403 ile ilk sırada
14:52 Sürücüler ilk turlarına başlıyorlar!
14:49 Sıralama turlarının son bölümü başlıyor!
14:49
14:46 Son bölümde mücadele edecek isimler:
Hamilton
Bottas
Verstappen
Leclerc
Gasly
Perez
Norris
Sainz
Ricciardo
Alonso
Hamilton
Bottas
Verstappen
Leclerc
Gasly
Perez
Norris
Sainz
Ricciardo
Alonso
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