Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları

1 Bu izleme: Cihazınızda depolanan bilgilerle (örneğin çerezler), biz ve ortaklarımız, reklamları ve içeriği kullanım profilinize göre kişiselleştirebilir ve/veya reklamların ve içeriğin performansını ölçebiliriz. Bu verilerden, içeriği ve reklamları optimize etmek için kullanım davranışı ve tercihleri hakkında bilgi ediniyoruz.

Bir cihazdaki bilgileri kaydedin ve/veya alın

Reklam performansını ölçün

Güvenliği sağlayın, dolandırıcılığı önleyin ve hataları düzeltin

Basit reklamlar seçin

İçerik performansını ölçün

Teknik olarak reklam veya içerik sağlayın

Kişiselleştirilmiş bir reklam profili oluşturun

Hedef gruplar hakkında fikir edinmek için pazar araştırmasını kullanın

Çevrimdışı veri kaynaklarıyla birleştirin

Kişiselleştirilmiş reklamları seçin

Ürünleri geliştirin ve iyileştirin

Farklı cihazları birbirine bağlayın

Kişiselleştirilmiş bir içerik profili oluşturun

Doğru konum verilerini kullanın

Tanımlama için otomatik olarak gönderilen cihaz özelliklerini alın ve kullanın

Kişiselleştirilmiş içerik seçin

Tanımlama için cihaz özelliklerini aktif olarak sorgulayın