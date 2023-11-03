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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Brezilya GP sıralama turları

2023 Brezilya GP sıralamalarında yaşanan gelişmeleri anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Seansı yağmurla sona erdirdik!

Yarın görüşmek dileğiyle; kendinize iyi bakın!
Pisti fena yağmur vurduğu için seans devam etmeyecek.
SEANS SONA ERDİ;

VER LEC
STR ALO
HAM RUS
NOR SAI
PER PIA
VE 2023 BREZİLYA GRAND PRİX'Sİ ÖNCESİNDE POLE POZİSYONU MAX VERSTAPPEN'İN!
Ve kırmızı bayrak! Muhtemelen seans tekrar başlamayacak.
Verstappen'in resmi olarak pole pozisyonunu almasının önünde 4 dakika var!
Pist fena karardı, sanki elektrikler kesilmiş gibi
Verstappen doğru zamanda temiz turla ilk sırayı alacak; Stroll de Alonso'yu geçmiş durumda
Fena yağmur geldi! Seans böyle bitecek
Piastri spin atmış ama bir yere vurmadan geri dönmüş
Fena yağmur geliyor!
Stroll, bu hafta sonu hızlı. Gerçekten
Anlık sıralama;
VER
LEC
STR
ALO
HAM
RUS
NOR
SAI
PER
PIA
Piste geri döndü
Üçüncü sektörde Piastri pist dışına uçuyor
Norris 1.2 saniye yavaş
Leclerc 0.2 saniye yavaş kaldı
Diğer isimler daha yavaş turlarla geliyor.
Verstappen iki mor sektörle turu tamamlıyor; 1:10.727!
Verstappen mor ilk sektörle geliyor.
F1'in yazılı olmayan kuralı; Yağmur asla zamanında yağmaz
Fena yağmur yağacak ama tabii ki seans bitince...
10 pilotun hepsi pistte
Hava tamamen karardı
Yağmur tehlikesi altında seansa başladık!
Hazır mıyız?
1 dakika sonra Q3 başlıyor!
Bu arada ilk onun 0.3 saniyede dizildiğini söylemiş miydim?
Son bölümde beş takımın 10 sürücüsü çekişecek; Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin ve McLaren.
Bu arada Albon'un turu silinmiş.
Aston Martin bu hafta sonu  son  güncelleme paketiyle önceki paketin karışımını kullanıyor. Bu da işe yaramışa benziyor.
Sıralama;
NOR
VER
PER
ALO
SAI
HAM
LEC
RUS
PIA
STR
Elenenler;
HUL
OCO
GAS
MAG
ALB
Evet kalıyorlar!
Aston Martin iki araçla birden son bölüme kalmak üzere
Leclerc turu tamamladı; Yedinci sıra!
Gasly eleniyor, Albon eleniyor
Stroll elenmek üzere
Hamilton turu tamamladı; Altıncı sıra!
Son turları bekliyoruz!
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