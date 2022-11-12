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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Biz de anlatımımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 22.30'da sezonun son sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanlarını bir bir tamamlıyorlar, bu kez bir Haas pole pozisyonunda değildi ancak sprint yarışında orada olacak :)
An itibariyle Verstappen ve Sargeant hariç herkes pistte. Start antrenmanlarının ardından sprint hazırlıkları için pite dönecekler.
Max Verstappen beşinci sırada.
Ocon'u Sergio Perez, George Russell ve Fernando Alonso izledi.
Böylece 2. antrenman seansını sürpriz bir isim, Esteban Ocon zirvede tamamlıyor!
Damalı bayrak sallanıyor, gelişen bir derece yok.
Bir sprint yarışından daha fazla mesafe kaydettiklerini söylemeliyiz :)
Günün en çalışkan isimleri 41 turla Aston Martin pilotları!
Alpine, 2. antrenman seansını 1-4 bitirmeye doğru ilerliyor!
Son dakikanın içindeyiz, dereceler gelişecek gibi durmuyor. Birçok isim pitte ancak herkesin start antrenmanları için piste doluşmasını bekleyebiliriz.
Örneğin 1.15 derecelerine inen Verstappen'in son turu 1.17 bandında.
Pilotlar bir hızlı, bir de nispeten lastik koruma temposunda turlar atıyorlar, 1.15-1.17 bandında seyreden temponun sebebi bu.
Son 5 dakikadayız artık. Kimsenin fazla risk almadığı bir antrenman seansı oldu, nitekim herkes için günün en önemli olayı sprint!
1.16-1.17 bandında yarış temposunda turlar devam ediyor. Son turda en hızlı isim 1.16.500 bandındaki Verstappen idi.
Sıralama:

OCO PER
RUS ALO
VER HAM
GAS MSC
MAG NOR
SAI TSU
LEC RIC
BOT LAT
STR VET
ZHO SAR
Son 10 dakikanın içindeyiz.
Russell pitte.
Alonso dışında 1.15'lerde bir tur atan kimse yoktu son turda. Tamamen yarış temposuna odaklandı takımlar.
1.15.049 Alonso'nun son derecesi.
Alonso son turunda tur zamanını geliştiriyor ancak halen 4. sırada.
Pilotlar 1.15-1.17 bandında turlamayı sürdürüyorlar. Hiçbir pilotun son turları 1.14 seviyelerinde değil.
Günün en çalışkan takımı Aston Martin.

Vettel 31, Stroll 30 turla en çok tur atan isimler.
Şu an OCO, NOR, RIC ve SAR hariç herkes pistte.
Ancak bu zaman turu yavaş kalacak.
Alonso Williams'tan hava koridoru alarak yeni bir zaman turuna başladı.
Alonso orta hamurla dördüncü sıraya yükseliyor! Verstappen de beşinci sırada!
Pist de kalabalıklaştı, GAS ve MAG hariç herkes pistte.
Son 20 dakika!

Sıralama şu şekilde:

OCO PER
RUS VER
HAM GAS
MSC MAG
NOR SAI
LEC RIC
LAT BOT
ZHO SAR
ALO STR
VET TSU
Ocon ve Perez, eski iki takım arkadaşı ilk iki sıradalar.

Ocon'u da 2021 Macaristan GP'sini kazanmasından bu yana ilk kez liderlik koltuğunda görüyor olabiliriz.
Tur zamanları an itibariyle daha da geriledi, yumuşak hamur kullanan isimler bile 1.16-1.17 seviyelerinde turlar atmaktalar.
Perez 1.14.788 ile ikinciliğe yükseliyor.
Son tur zamanları 1.15-1.16 seviyelerinde.
Ocon'un liderliği almasının ve Hamilton'ın yükselişinin ardından sıralama yine stabilleşti.
MAG, LEC, BOT, ALO, VER, TSU ve MSC pitteki isimler.
Lastik durumları:

Yumuşak hamur: OCO, HAM, RIC, ZHO, SAR, NOR, ALO, LAT

Orta hamur: GAS, STR, VET

Sert hamur: RUS
İlk yarım saat geride kaldı. Sıralama:

OCO RUS
HAM PER
GAS MAG
LEC RIC
SAI BOT
ZHO SAR
NOR ALO
VER STR
VET TSU
MSC LAT
Hamilton üçüncü sıraya yükseliyor. O da yumuşak hamurla attı turunu. Pilotlar yavaş yavaş yumuşak hamura geçiyorlar.
Alpine pilotu yumuşak lastikle piste dönmüştü.
İlk sektörde de mor derece geldi Ocon'dan.
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