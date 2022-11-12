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Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Biz de anlatımımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 22.30'da sezonun son sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 22.30'da sezonun son sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanlarını bir bir tamamlıyorlar, bu kez bir Haas pole pozisyonunda değildi ancak sprint yarışında orada olacak :)
An itibariyle Verstappen ve Sargeant hariç herkes pistte. Start antrenmanlarının ardından sprint hazırlıkları için pite dönecekler.
Son dakikanın içindeyiz, dereceler gelişecek gibi durmuyor. Birçok isim pitte ancak herkesin start antrenmanları için piste doluşmasını bekleyebiliriz.
Pilotlar bir hızlı, bir de nispeten lastik koruma temposunda turlar atıyorlar, 1.15-1.17 bandında seyreden temponun sebebi bu.
Son 5 dakikadayız artık. Kimsenin fazla risk almadığı bir antrenman seansı oldu, nitekim herkes için günün en önemli olayı sprint!
1.16-1.17 bandında yarış temposunda turlar devam ediyor. Son turda en hızlı isim 1.16.500 bandındaki Verstappen idi.
Alonso dışında 1.15'lerde bir tur atan kimse yoktu son turda. Tamamen yarış temposuna odaklandı takımlar.
Pilotlar 1.15-1.17 bandında turlamayı sürdürüyorlar. Hiçbir pilotun son turları 1.14 seviyelerinde değil.
Son 20 dakika!
Sıralama şu şekilde:
OCO PER
RUS VER
HAM GAS
MSC MAG
NOR SAI
LEC RIC
LAT BOT
ZHO SAR
ALO STR
VET TSU
Sıralama şu şekilde:
OCO PER
RUS VER
HAM GAS
MSC MAG
NOR SAI
LEC RIC
LAT BOT
ZHO SAR
ALO STR
VET TSU
Ocon ve Perez, eski iki takım arkadaşı ilk iki sıradalar.
Ocon'u da 2021 Macaristan GP'sini kazanmasından bu yana ilk kez liderlik koltuğunda görüyor olabiliriz.
Ocon'u da 2021 Macaristan GP'sini kazanmasından bu yana ilk kez liderlik koltuğunda görüyor olabiliriz.
Tur zamanları an itibariyle daha da geriledi, yumuşak hamur kullanan isimler bile 1.16-1.17 seviyelerinde turlar atmaktalar.
Lastik durumları:
Yumuşak hamur: OCO, HAM, RIC, ZHO, SAR, NOR, ALO, LAT
Orta hamur: GAS, STR, VET
Sert hamur: RUS
Yumuşak hamur: OCO, HAM, RIC, ZHO, SAR, NOR, ALO, LAT
Orta hamur: GAS, STR, VET
Sert hamur: RUS
İlk yarım saat geride kaldı. Sıralama:
OCO RUS
HAM PER
GAS MAG
LEC RIC
SAI BOT
ZHO SAR
NOR ALO
VER STR
VET TSU
MSC LAT
OCO RUS
HAM PER
GAS MAG
LEC RIC
SAI BOT
ZHO SAR
NOR ALO
VER STR
VET TSU
MSC LAT
Hamilton üçüncü sıraya yükseliyor. O da yumuşak hamurla attı turunu. Pilotlar yavaş yavaş yumuşak hamura geçiyorlar.
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