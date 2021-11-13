Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
11:06
11:05 Saat 22.30'da sprint sıralama yarışında yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:05 Böylelikle Brezilya'da 2. antrenman seansının sonuna geliyoruz
11:03
11:02 Sıralama şu şekilde oluştu:
ALO
VER
BOT
OCO
HAM
PER
GIO
SAI
LEC
RAI
STR
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
VET
LAT
MSC
MAZ
ALO
VER
BOT
OCO
HAM
PER
GIO
SAI
LEC
RAI
STR
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
VET
LAT
MSC
MAZ
11:01 Verstappen 0.8sn geride ikinci, Bottas 1.1sn geride üçüncü oluyor
11:00 Seansın lideri büyük farkla Alonso oluyor
11:00 Ve seansın sonuna geliyoruz!
10:57 Son 3 dakika içerisindeyiz
10:56 Mercedes sürücüleri yumuşak lastikle turluyor
10:56 Hamilton turunu geliştiriyor ve 1.503sn geride 5. sıraya yükseliyor
10:55 Bottas 1.381sn geride 4. sırada
10:54 Hamilton 2.025sn geride 8. sıraya yerleşiyor
10:53 Sürücüler 4. virajda bolca pist dışına taşıyorlar
10:51 Gasly, aracın sürülemez olduğunu belirterek pite geliyor
10:48 Sürücüler bu seansta genel olarak uzun sürüşlere odaklanmış durumdalar
10:47
10:46 Sainz 1.840sn geride 6. sıraya yerleşiyor
10:45 Mercedes'ler, Vettel ve Schumacher dışında tüm sürücüler pistte
10:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:
ALO
VER
OCO
PER
GIO
LEC
RAI
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
LAT
BOT
VET
STR
SAI
HAM
MAZ
MSC
ALO
VER
OCO
PER
GIO
LEC
RAI
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
LAT
BOT
VET
STR
SAI
HAM
MAZ
MSC
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