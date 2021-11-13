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Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
11:06
 
11:05 Saat 22.30'da sprint sıralama yarışında yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:05 Böylelikle Brezilya'da 2. antrenman seansının sonuna geliyoruz
11:03
 
11:02 Sıralama şu şekilde oluştu:

ALO
VER
BOT
OCO
HAM
PER
GIO
SAI
LEC
RAI
STR
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
VET
LAT
MSC
MAZ
11:01 Verstappen 0.8sn geride ikinci, Bottas 1.1sn geride üçüncü oluyor
11:00 Seansın lideri büyük farkla Alonso oluyor
11:00 Ve seansın sonuna geliyoruz!
10:57 Son 3 dakika içerisindeyiz
10:56 Mercedes sürücüleri yumuşak lastikle turluyor
10:56 Hamilton turunu geliştiriyor ve 1.503sn geride 5. sıraya yükseliyor
10:55 Bottas 1.381sn geride 4. sırada
10:54 Hamilton 2.025sn geride 8. sıraya yerleşiyor
10:53 Sürücüler 4. virajda bolca pist dışına taşıyorlar
10:51 Gasly, aracın sürülemez olduğunu belirterek pite geliyor
10:48 Sürücüler bu seansta genel olarak uzun sürüşlere odaklanmış durumdalar
10:47
 
10:46 Sainz 1.840sn geride 6. sıraya yerleşiyor
10:45 Mercedes'ler, Vettel ve Schumacher dışında tüm sürücüler pistte
10:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:

ALO
VER
OCO
PER
GIO
LEC
RAI
RIC
NOR
GAS
RUS
TSU
LAT
BOT
VET
STR
SAI
HAM
MAZ
MSC
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