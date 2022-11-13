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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP

2022 Brezilya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Brezilya GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum öncesi odaya geçerlerken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Gelecek hafta Abu Dhabi'de sezonun son yarışı için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Russell şu an röportajını veriyor. Çok sevinçli, çok duygusal şu an.
Felipe Massa, podyum röportajları için kapalı parka geliyor. 

Röportajlara yarışın ardından sitemizden ulaşabilirsiniz.
Alpine, McLaren'in puansız ayrıldığı yarıştan 14 puan çıkarıyor ve belki de takımlar şampiyonasında 4. sırayı garantiliyor!
Tam sıralama:

RUS HAM
SAI LEC
ALO VER
PER OCO
BOT STR
VET GAS
ZHO MSC
GAS ALB
LAT TSU
Mercedes bitime son bir yarış kala galibiyete ulaşıyor, hem de dubleyle!
Russell kapalı parkta ve galibiyetini kutluyor! Artık o bir F1 yarış galibi!
Puan alan son isimler Bottas ve Stroll.
Ocon da 16. başladığı yarışı 8. sırada tamamladı. Alpine çifte puan alıyor!
Alonso böylece 18. başladığı yarışı 5. sırada tamamlıyor!
Verstappen'den Alonso'nun hava koridorundayken Perez'e yerini vermesi istendi ancak bu gerçekleşmedi!
Hamilton ve Sainz podyumu tamamlıyor!
GEORGE RUSSELL DAMALI BAYRAĞI İLK SIRADA GÖRÜYOR VE GALİBİYETE ULAŞIYOR!
Russell son sektörde artık!
Çok riskli olduğunu söylüyor takım bunun.
Leclerc, Sainz'ın kendisine "şampiyona için" yer vermesini istiyor!
Son viraj atağı görmemiz muhtemel.
Verstappen son turda DRS mesafesine girdi Alonso'nun!
Son tur! Russell farkı 1.7 saniyeye çıkarttı!
Russell 1.5 saniyeye çıkarttı farkı. Kariyerinin ilk galibiyetine kilometreler kaldı!
Damalı bayrağı çifte şampiyon Emerson Fittipaldi sallayacak.
Son 2 tura giriyor lider Russell!
Son 3 tur! Hamilton 1.2 saniye farktan takibi sürdürüyor. Verstappen bir türlü Alonso'nun DRS mesafesine giremedi.
Mercedes duble yaparsa bu sezon üç farklı takımın duble yaptığını göreceğiz.
Russell kariyerinin ilk zaferine, Mercedes kötü giden sezonda dubleye çok yakın!
Verstappen şu anda Alonso'nun temposuna yetişemiyor gibi. Son 4 tur!
Sıralama:

RUS HAM
SAI LEC
ALO VER
PER OCO
BOT STR
VET ZHO
GAS MSC
ALB LAT
TSU

NOR, RIC ve MAG yarış dışı.
Arkalarda Gasly'nin 13. sıra için Schumacher'e atak yaptığını görüyoruz ancak Schumacher Senna S'te dıştan müthiş savunma yapıyor!
Verstappen Perez'i geçiyor. Şimdi Alonso'yu kovalıyor olacak.
Son 5 tur! Russell 1.2 saniye farkla lider, Sainz onların 3 saniye gerisinde.
Alonso dur durak bilmiyor, şu an Leclerc'in peşinde!
Verstappen kısa düzlüğü Perez'in hemen arkasında döndü.
Verstappen Perez'in DRS mesafesinde. Perez'in yine yumuşak hamurlu Ocon'a kadar geçilme ihtimali var.
Alonso ilk virajda Perez'in dibinde! Kısa düzlükte geliyor Alonso ve Perez'i geçiyor! Perez büyük kan kaybediyor!
Alonso'nun temposu çok yüksek, şu anda Perez'i kovalıyor Nando! Sezonun en iyi yarışını çıkarıyor belki de İspanyol pilot.
Russell 1.1 saniye önde lider.
Leclerc Perez'i geçiyor! 4. sıraya çıkıyor Leclerc!
Verstappen'in şu anki hedefi Alonso olacak.
Verstappen Ocon'u, Ocon Bottas'ı geçti. Verstappen'in ilk virajda çifte atak yaptığını görüyoruz bu arada, Bottas'ı da geçmiş!
Sainz kısa düzlükte dış çizgiden geliyor ve Red Bull'u geçiyor! Sainz 3. sırada!
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