Canlı anlatım: Brezilya GP

21:52 Pilotlar podyum öncesi odaya geçerlerken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Gelecek hafta Abu Dhabi'de sezonun son yarışı için görüşmek üzere, hoşça kalın!