Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Brezilya GP
2022 Brezilya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum öncesi odaya geçerlerken biz de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Gelecek hafta Abu Dhabi'de sezonun son yarışı için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Gelecek hafta Abu Dhabi'de sezonun son yarışı için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Felipe Massa, podyum röportajları için kapalı parka geliyor.
Röportajlara yarışın ardından sitemizden ulaşabilirsiniz.
Röportajlara yarışın ardından sitemizden ulaşabilirsiniz.
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