Canlı anlatım: Brezilya GP
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
13:47 Gelecek hafta Katar'da görüşmek üzere, hoşçakalın!
13:46 Böylelikle Brezilya GP'yi geride bırakıyoruz
13:43 Mercedes-Red Bull farkı ise 11 puana yükseldi
13:43 Böylelikle Verstappen-Hamilton farkı 14 puana düşmüş oldu
13:41
13:41
13:38
13:37
13:36 Leclerc 5, Sainz 6, Gasly 7, Ocon 8, Alonso 9, Norris 10. oluyor
13:36 Perez en hızlı turla beraber 4. oluyor
13:35 Verstappen ikinci, Bottas üçüncü oluyor!
13:35 Ve Hamilton, Brezilya GP'nin galibi oluyor!
13:34
13:34 Hamilton son tura giriyor!
13:33 Perez yumuşak lastikle beraber son turda en hızlı tur deneyecek
13:33 Perez en hızlı tur için pitte!
13:33 Birbirine en yakın ikili olan RUS-GIO arasındaki fark 2.3 saniye
13:32 Pistteki tüm sürücüler arasındaki farklar nispeten büyük durumda
13:28 HAM-VER farkı 5 saniyeye çıkmış durumda
13:27
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