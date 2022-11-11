Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı
2022 Brezilya GP 1. antrenman seansı canlı anlatım seansı
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Seans sona erer ve pilotlar sıralama hazırlıkları için pite dönerken, bizler de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansında sizlerleydim. 22.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansında sizlerleydim. 22.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, pole pozisyonunda bir Haas var :) Bir daha zor görülebilecek bir görüntü.
Son dakika bir değişiklik olmuyor, böylece Interlagos'taki ilk -ve geçerli verilerin toplanabileceği tek- antrenman seansı da böylece sona eriyor.
Liderlik koltuğundaki isim ise Sergio Perez.
Liderlik koltuğundaki isim ise Sergio Perez.
Son dakikalarda Mercedes gaza basarak 5-6 olmayı başardı ve Red Bull-Ferrari ikilisinin çok da gerisinde değiller.
Ancak Russell'ın turu ve kendisinin ilk sektör zamanı fena değildi. Bakalım bu dereceler bir gösterge sunuyor mu?
Son 10 dakika, pitteki pilotlar piste dönüyor yavaş yavaş. SAI, LEC, BOT, ALO, ZHO, LAT, OCO, NOR ve RIC hariç herkes pistte şu an.
Seansın en çalışkan isimleri Bottas ve Latifi. 23 tur kaydederek neredeyse bir sprint mesafesi tamamlamış vaziyette bu ikili.
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