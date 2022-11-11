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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 1. antrenman seansı canlı anlatım seansı

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona erer ve pilotlar sıralama hazırlıkları için pite dönerken, bizler de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansında sizlerleydim. 22.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, pole pozisyonunda bir Haas var :) Bir daha zor görülebilecek bir görüntü.
TAM SIRALAMA:

PER LEC
VER SAI
HAM RUS
VET MSC
BOT GAS
ALO ALB
OCO STR
NOR MAG
LAT ZHO
TSU RIC
Perez'in 0.004 saniye gerisinde Leclerc, onun 0.004 saniye gerisinde ise Verstappen yer alıyor!
Son dakika bir değişiklik olmuyor, böylece Interlagos'taki ilk -ve geçerli verilerin toplanabileceği tek- antrenman seansı da böylece sona eriyor.

Liderlik koltuğundaki isim ise Sergio Perez.
Amaç ise start antrenmanı yapmak.
Son dakikada HAM ve MAG da piste dönüyor.
Turunu geliştiren bir isim olmayacak gibi.
Seans birazdan sona erecek.
Damalı bayrak sallanıyor!
Bakalım son saniye turunu geliştiren bir isim olacak mı?
Son dakkadayız. Gasly pistte, HAM ve MAG ise pitte.
İlk 6 sırayı sadece 0.2 saniye ayırıyor.
Son dakikalarda Mercedes gaza basarak 5-6 olmayı başardı ve Red Bull-Ferrari ikilisinin çok da gerisinde değiller.
Son 2 dakika. HAM, GAS ve MAG hariç herkes pistte.
İlk üç sırayı sadece 0.008 saniye ayırıyor!
Fark sadece 0.004 saniye!
1.11.853! Leclerc ikinci sırayı alıyor Verstappen'den!
Şu an RUS, MSC, GAS ve MAG hariç herkes pistte.
Sainz 3. sıraya yükseliyor, Hamilton'ın sadece 0.001 saniye önünde!
Russell ile aradaki fark 0.015 saniye.
Hamilton 3. sıraya yükseliyor, liderin sadece 0.180 saniye gerisinde!
Son 5 dakika.
ALO 10, OCO 12. sırada.
4. sıra savaşı veren iki takım sprinte daha çok önem veriyor gibi.
Şu anda ALO, OCO, NOR ve RIC hariç herkeste yumuşak hamur var.
OCO ve RIC pistteler.
Bottas yumuşak hamurla yine 8. sırada.
Vettel yumuşak hamurla 5. sıraya yükseliyor!
Ancak Russell'ın turu ve kendisinin ilk sektör zamanı fena değildi. Bakalım bu dereceler bir gösterge sunuyor mu?
Hamilton hızlı turunda blokaj yaparak turu bırakmak zorunda kaldı.
İlk sektörde Perez'den hızlı geliyor Hamilton!
Hamilton yumuşak hamurla ilk turunda, bakalım neler yapacak?
Son 10 dakika, pitteki pilotlar piste dönüyor yavaş yavaş. SAI, LEC, BOT, ALO, ZHO, LAT, OCO, NOR ve RIC hariç herkes pistte şu an.
1.12.189 ile Russell 4. sırada! Yumuşak hamur Mercedes'e yaradı ilk turda.
Son 15 dakika. 

Pistteki isimler PER, SAI, MSC, LEC, MAG, RUS ve NOR. Kalan herkes pitte.
Hamilton yol tutuşundan memnun değil 16. sırada Mercedes pilotu.
Seansın en çalışkan isimleri Bottas ve Latifi. 23 tur kaydederek neredeyse bir sprint mesafesi tamamlamış vaziyette bu ikili.
Son üç sıradaki OCO, NOR, RIC ikilisi en hızlı turlarını sert hamurla atan tek isimler.
Zaman turları devam ediyor, dereceler zaman zaman gelişiyor.
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