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Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
11:38
 
11:34 Saat 22.00'de sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:34 Böylelikle Interlagos'taki ilk antrenman seansını geride bırakıyoruz
11:33
 
11:32 Sıralama şu şekilde oluştu:

HAM
VER
PER
BOT
GAS
SAI
LEC
OCO
ALO
STR
TSU
VET
RAI
GIO
NOR
MSC
LAT
RUS
RIC
MAZ
11:31 Verstappen 0.367sn geride ikinci, Perez 0.442sn geride üçüncü oluyor
11:30 Seansın lideri 1:09.050 ile Hamilton oluyor
11:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
11:29
 
11:27 Latifi dışında tüm sürücüler pistte
11:26 Hamilton aynı lastiklerle şimdi de 1:09.050 yapıyor ve turunu geliştiriyor
11:24 Son 5 dakika!
11:24 Leclerc'in bu turda dışarı taşıp biraz zaman kaybettiği görülüyor
11:23 Leclerc ise 0.794sn geride 6. sırada
11:23 Sainz mor ilk sektörle geldiği turla 0.776sn geride 5. sırada
11:22 Hamilton bu turu 5 turluk yumuşak lastikle kaydediyor
11:21 Hamilton 1:09.348 ile ilk sırada
11:19 Bottas bu turu 8 turluk yumuşak lastikle atıyor
11:18 Bottas turunu geliştiriyor ve 0.150sn geride 3. sırada
11:15 Hamilton bu turu yumuşak lastikle kaydediyor
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