Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
11:38
11:34 Saat 22.00'de sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:34 Böylelikle Interlagos'taki ilk antrenman seansını geride bırakıyoruz
11:33
11:32 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
VER
PER
BOT
GAS
SAI
LEC
OCO
ALO
STR
TSU
VET
RAI
GIO
NOR
MSC
LAT
RUS
RIC
MAZ
HAM
VER
PER
BOT
GAS
SAI
LEC
OCO
ALO
STR
TSU
VET
RAI
GIO
NOR
MSC
LAT
RUS
RIC
MAZ
11:31 Verstappen 0.367sn geride ikinci, Perez 0.442sn geride üçüncü oluyor
11:30 Seansın lideri 1:09.050 ile Hamilton oluyor
11:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
11:29
11:27 Latifi dışında tüm sürücüler pistte
11:26 Hamilton aynı lastiklerle şimdi de 1:09.050 yapıyor ve turunu geliştiriyor
11:24 Son 5 dakika!
11:24 Leclerc'in bu turda dışarı taşıp biraz zaman kaybettiği görülüyor
11:23 Leclerc ise 0.794sn geride 6. sırada
11:23 Sainz mor ilk sektörle geldiği turla 0.776sn geride 5. sırada
11:22 Hamilton bu turu 5 turluk yumuşak lastikle kaydediyor
11:21 Hamilton 1:09.348 ile ilk sırada
11:19 Bottas bu turu 8 turluk yumuşak lastikle atıyor
11:18 Bottas turunu geliştiriyor ve 0.150sn geride 3. sırada
11:15 Hamilton bu turu yumuşak lastikle kaydediyor
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7 Kas 2021