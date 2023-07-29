Canlı anlatım: Belçika GP sprint yarışı
2023 Belçika GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
|Sprint yarışı 18.35'de başlayacak.
Ben Altay Gök, bugünkü uzun süren seanslarda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın ana yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER PIA
GAS HAM
SAI LEC
NOR RIC
RUS OCO
STR ALB
BOT SAR
MAG HUL
ZHO TSU
PER ve ALO yarış dışı.
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