Prime'a abone ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP sprint yarışı

2023 Belçika GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet

Sprint yarışı 18.35'de başlayacak.
Durum: Durdu
Sprint yarışı sona eriyor, bizler de günü kapatıyoruz.

Ben Altay Gök, bugünkü uzun süren seanslarda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın ana yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Verstappen ve Piastri parc ferme'de sohbet ediyor. Bu ikilinin gelecekte mücadele ettiğini izleyeceğiz gibi duruyor.
Alpine'de sevinç büyük, takımda her şey değişti, yönetim krizi büyük. Ancak bugün kutlanacak bir şey var, Pierre Gasly öyle ya da böyle podyumda yer alacak.
YARIŞ SONUCU:

VER PIA
GAS SAI
LEC NOR
HAM RUS
RIC OCO
Pilotlar zafer turu atmıyor, La Source'dan geri dönerek tersten pit yoluna giriş yapıyor.
Bu podyumlar istatistiğe geçmiyor elbette.
Gasly de günün galiplerinden biri, üçüncü sırayı aldı, Alpine bu sezon ikinci kez podyumda olacak.
OSCAR PIASTRI İKİNCİ! Kariyerinde ilk kez podyumda göreceğiz onu.
MAX VERSTAPPEN BELÇİKA'DA SPRINT YARIŞINI KAZANIYOR!
Son turda Ocon-Ricciardo farkı da epey az, dokuzunculuk için de bir geçiş gelebilir.
Hamilton aldığı ceza ile dördüncülükten yedinciliğe gerileyecek.
GAS rahatça podyumu alacak, Alpine bu sezon ikinci kez podyum görecek -sprint podyumu da olsa.
Son turdayız. VER-PIA farkı 6 saniye.
İlk sekize puan verildiğini hatırlatalım.
Russell az önce La Source'da bir geçiş daha yaptı ve sekizinciliğe yükseldi. Ricciardo puan barajının dışında.
10. tur. VER-PIA farkı 5.4 saniye, Gasly sessiz sakin sprint yarışını podyumda tamamlamaya doğru ilerliyor.
HAMILTON'A PEREZ İLE TEMASINDAN ÖTÜRÜ BEŞ SANİYE ZAMAN CEZASI GELİYOR!
Ricciardo şu an AlphaTauri ile puan alabilecek bir konumda!
Son üç tura girilirken sıralama:

VER PIA
GAS HAM
SAI LEC
NOR RIC
RUS OCO
STR ALB
BOT SAR
MAG HUL
ZHO TSU

PER ve ALO yarış dışı.
Perez pitte, yarışı sona erdi.
Russell La Source'da Esteban Ocon'u avlıyor. Dokuzuncu sıra.
Perez pite çağrılıyor. Yarıştan çekilecekler.
VER-PIA farkı 3 saniye.
Hamilton şu an Gasly'nin hava koridorunda!
Kabusu yaşıyor Perez.
Hatta Sargeant'a da geçildi! 16. sıra.
15. sıraya kadar düştü Checo!
PEREZ ÜÇÜNCÜ SEKTÖRDE ÇAKIL HAVUZUNDA!
Perez arka lastiklerde hiç yol tutuşunun kalmadığını söylüyor.
VER-PIA farkı çoktan 2.3 saniye.
LECLERC DE GEÇTİ PEREZ'İ! PEREZ BÜYÜK KAN KAYBEDİYOR.
1.58.943 ile en hızlı turu alıyor Verstappen.
Leclerc de geliyor şimdi!
Şimdi de Sainz geçiyor Perez'i hemen Eau Rouge öncesi!
Hamilton La Source öncesi Perez'i geçiyor!
Perez temasın ardından farkı açtı, bu kez Leclerc yakaladı!
PEREZ VE HAMILTON ARASINDA UFAK BİR TEMAS VAR! HAMILTON ÇOK ZORLUYOR RAKİBİNİ!
Sargeant'a pit yolunda hız sınırını aştığı için beş saniye zaman cezası geliyor.
Geçer geçmez farkı da açıyor Verstappen.
Rakibini geçiyor Verstappen! Yeniden lider!
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

1
Formula 1
Belçika GP

Belçika GP öncesi: Yarış gridi Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2023 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2
Formula 1
Belçika GP

2023 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

3
Formula 1
Belçika GP

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak"

Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak"

4
Formula 1
Belçika GP

Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak" Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak"

2023 WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın, Bautista üçüncü oldu

2023 WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın, Bautista üçüncü oldu

5
World Superbike
Autodrom Most

2023 WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın, Bautista üçüncü oldu 2023 WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın, Bautista üçüncü oldu

Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP

Formula 1
Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

World Superbike
Autodrom Most

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

Son Videolar
Max, Hamilton'ı Rüyadan Uyandırdı - Red Bull Rekor, Norris Kupa Kırdı - 2023 Macaristan GP ÖZETİ

Max, Hamilton'ı Rüyadan Uyandırdı - Red Bull Rekor, Norris Kupa Kırdı - 2023 Macaristan GP ÖZETİ

16:20
Formula 1

Max, Hamilton'ı Rüyadan Uyandırdı - Red Bull Rekor, Norris Kupa Kırdı - 2023 Macaristan GP ÖZETİ
Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

00:56
Formula 1

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?

Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?

08:39
Formula 1

Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?
Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol