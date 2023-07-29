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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP sprint shootout

2023 Belçika GP sprint yarışı öncesi sıralama turlarında sizlerleyiz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet

Lance Stroll'ün kazası sonucu Fernando Alonso sprint yarışına 15. sıradan başlayacak.
Durum: Durdu
Sprint shootout 1.30 saatte sonlanıyor, bizler de seansın anlatımına burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bir diğer heyecanlı seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.30'da sprint yarışı canlı anlatımında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
VER-PIA farkı 0.011 saniye, VER-SAI farkı 0.025 saniye. Dereceler çok daha yakın kuru zeminde.
Piastri bu hafta sonu iki sıralama turunda da Norris'i geride bıraktı.
TAM SIRALAMA

VER PIA
SAI LEC
NOR GAS
HAM PER
OCO RUS
Böylece sprint sıralama turları heyecanlı bir şekilde sona eriyor!
Verstappen dünkü kadar hızlı olmasa bile yine ilk sırayı alıyor, yine ilk sırayı alıyor!
VERSTAPPEN 0.011 SANİYE FARKLA İLK SIRAYI ALIYOR, SON SÖZÜ SÖYLÜYOR! 1.49.056!
1.49.067! Piastri lider!
1.49.081 ile Sainz lider! Leclerc ikinci!
1.50.494 geliyor Ocon'dan, takım arkadaşından 0.8 saniye fark yiyor. 3. sıra.
1.49.700! Gasly lider! Pist çok hızlandı!
Gasly ikinci sektörde mor dereceyle geliyor!
Leclerc ilk sektörde mor dereceyi aldı!
Damalı bayrak sallanıyor! Son zaman turlarındayız artık!
1.50.303! Perez lider, 0.9 saniye farkla hem de!
Perez ikinci sektörde mor dereceyle geliyordu ancak büyük bir trafiğe takılıyor!
1.52.363 ile Ocon dördüncü.
Sıralama:

HAM VER
NOR LEC
PIA SAI
RUS GAS
PER OCO
Şimdi bu isimlerin de dereceleri gelecek.
Piastri Leclerc'in arkasında beşinci. SAI, RUS, PER, GAS ve OCO iki lastik ısıtma turu tercih ettiler.
1.51.286! Verstappen ikinci sırada, 0.088 saniye geride kaldı Max!
1.51.198 ile liderliği alıyor Lewis!
Hamilton geliyor.
1.51.546 ile Norris lider.
1.55.374 geldi Sainz'dan. Belki de bir yavaş iki hızlı gidecek.
1.52.525 ile açılışı yaptı Leclerc.
Hamilton ilk sektörde Verstappen'den de hızlı!
Pist hızlanıyor, Mercedes pilotları Ferrari pilotlarından çok daha hızlı ilk sektörde.
Leclerc zaman turlarını başlatıyor! Onu takım arkadaşı Sainz takip ediyor.
Norris'e bir zaman turu, bir soğuma turu, bir zaman turu şeklinde gidileceği söylendi.
İlk zaman turlarına başlayana kadar üç dakika geçmiş durumda. Dolayısıyla peş peşe turlar görebiliriz.
10 pilot da pistte, 10 pilotta da yumuşak hamur var!
İki Ferrari, iki Alpine, iki Red Bull, iki McLaren ve iki Mercedes sprint yarışına en önden başlamak için savaşacak. Aston Martin pilotları elendiler.
Ferrari'de de yumuşak hamur var! Pist kurudu -ancak kara bulutların da hafiften çöktüğünü görür gibiyiz....
8 dakikalık son bölüm başlıyor! McLaren pilotları yumuşak hamurla piste çıkacak!
İki dakika sonra seans başlayacak.
Stroll'ün aracının da çekilmesi gerek, dolayısıyla biraz daha bekleyeceğiz...
TAM SIRALAMA:

VER HAM
PER GAS
LEC PIA
SAI NOR
OCO RUS

RIC ALB
SAR STR
ALO
RIC, ALB, SAR, STR ve ALO elendiler.
Pouhon öncesi bir önden kayma yaşıyor Stroll ve sağ ön süspansiyonunu kırıyor.
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