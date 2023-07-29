Canlı anlatım: Belçika GP sprint shootout
2023 Belçika GP sprint yarışı öncesi sıralama turlarında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
|Lance Stroll'ün kazası sonucu Fernando Alonso sprint yarışına 15. sıradan başlayacak.
Ben Altay Gök, bir diğer heyecanlı seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.30'da sprint yarışı canlı anlatımında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
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