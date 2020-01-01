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Formula 1

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
10:04 Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz! Yarın 16:10'da yapılacak Belçika GP'de görüşmek üzere! Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
10:03 Q3 Sonucu:
Hamilton
Bottas
Verstappen
Ricciardo
Albon
Ocon
Sainz
Perez
Stroll
ve Norris!
10:03 Verstappen, son turunda Ricciardo'yu geçerek alışık olduğu yere dönüyor.
10:02 Hamilton'ın turu Bottas'tan 0.511, Verstappen'den ise 0.526 saniye daha iyi.
10:01 Ricciardo seansı dördüncü sırada tamamladı. Albon beşinci ve Ocon altıncı oldu.
10:01 Bottas son zaman turunda yavaş kalıyor ve Verstappen 1:41.778'le üçüncülüğe çıkıyor!
10:00 2020 Belçika GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oluyor!
10:00 1:41:252! Pole pozisyonu tam 0.5 saniye farkla Hamilton'ın!
09:59 Hamilton çok daha hızlı bir turla geliyor.
09:58 Ve Hamilton tura başladı!
09:58 Bu arada Racing Point pilotları piste çıkmayacaklar.
09:56 Tüm sürücüler ikinci denemeler için tekrar pistte! Artık son turlar.
09:55 Herkes garaja geliyor. Hamilton pole yakın isim.
09:54 Şu anda;
Hamilton
Bottas
Ricciardo
Verstappen
Albon
Sainz
Ocon
Perez
Stroll
ve Norris sıralaması var.
09:54 Hamilton aynı zamanda Spa pist rekorunu da kırdı.
09:52 Bottas 0.578 saniye geride ikinci, Ricciardo 0.610 saniye geride üçüncü!
09:52 Hamilton 1:41.451 yapıyor ve ilk sıraya yerleşiyor!
09:52 Hamilton, orta sektörde rakiplerinden 0.5 saniyeden fazla vakit alıyor.
09:52 Orta sektörde Hamilton kelimenin tam anlamıyla uçuyor.
09:51 İlk sektörde en iyisi Sainz!
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