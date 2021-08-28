Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
09:16 Sarı bayrak çıkıyor!
09:14 Tüm sürücüler pistte ve Williams ikilisi dışında herkes yağmur lastiğinde
09:13 Williams ikilisi ise geçiş lastiğinde
09:13 Hamilton, Norris, Gasly, Vettel, Bottas, Schumacher, Tsunoda, Giovinazzi, Mazepin ve Raikkonen yağmur lastiği kullanıyor
09:12 Pistteki isimlerde geçiş veya yağmur lastikleri görüyoruz
09:12 Ve Spa'da sıralama turları heyecanı başlıyor!
09:11 Sürücüler pit yolunda sıralandı
09:10
09:07 Sıralama turları beş dakika sonra başlayacak! TSi 16:12'de.
09:06 Verstappen sıralamaların başlamasını aracının içinde bekliyor
09:06 Hamilton'ın arka kanadında çalışma yapılıyor
09:03
09:01 FIA, seans başlamadan 5 dakika önce uyarı vereceğini bildirdi
09:00
08:59 Üçüncü antrenman sonucu:
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Hamilton, Mercedes
- Norris, McLaren
- Ocon, Alpine
- Stroll, Aston Martin
- Gasly, AlphaTauri
- Vettel, Aston Martin
- Russell, Williams
- Alonso, Alpine
08:58 Yarış Kontrol, seansın başlamasının gecikeceğini açıkladı
08:58 Pirelli Belçikaya C2, C3 ve C4 lastiklerini getirdi
08:53 Güvenlik aracı şu anda pistte kontrol turu atıyor ancak sıralama turlarının gecikebileceği konuşuyor
08:52 FIA, DRS'yi kapatmış durumda
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