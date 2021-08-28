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Formula 1

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:16 Sarı bayrak çıkıyor!
09:14 Tüm sürücüler pistte ve Williams ikilisi dışında herkes yağmur lastiğinde
09:13 Williams ikilisi ise geçiş lastiğinde
09:13 Hamilton, Norris, Gasly, Vettel, Bottas, Schumacher, Tsunoda, Giovinazzi, Mazepin ve Raikkonen yağmur lastiği kullanıyor
09:12 Pistteki isimlerde geçiş veya yağmur lastikleri görüyoruz
09:12 Ve Spa'da sıralama turları heyecanı başlıyor!
09:11 Sürücüler pit yolunda sıralandı
09:10
 
09:07 Sıralama turları beş dakika sonra başlayacak! TSi 16:12'de.
09:06 Verstappen sıralamaların başlamasını aracının içinde bekliyor
09:06 Hamilton'ın arka kanadında çalışma yapılıyor
09:03
 
09:01 FIA, seans başlamadan 5 dakika önce uyarı vereceğini bildirdi
09:00
 
08:59 Üçüncü antrenman sonucu:
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Hamilton, Mercedes
  4. Norris, McLaren
  5. Ocon, Alpine
  6. Stroll, Aston Martin
  7. Gasly, AlphaTauri
  8. Vettel, Aston Martin
  9. Russell, Williams
  10. Alonso, Alpine
08:58 Yarış Kontrol, seansın başlamasının gecikeceğini açıkladı
08:58 Pirelli Belçikaya C2, C3 ve C4 lastiklerini getirdi
08:55

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer aldı.

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!
08:53 Güvenlik aracı şu anda pistte kontrol turu atıyor ancak sıralama turlarının gecikebileceği konuşuyor
08:52 FIA, DRS'yi kapatmış durumda
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