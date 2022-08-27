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Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı
2022 Belçika Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar yaklaşık 2 dakika sürecek bir dönüş turuna hazırlanırken, bizler de anlatımı burada noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, olaysız fakat sürprizli bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, olaysız fakat sürprizli bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Antrenmandan sonra pilotlar bir boş tur atacaklar ve garaja dönüp sıralama turları öncesi araca son ayarları çekecekler.
Son dakikalarda birçok isim sıfır set yumuşak hamurlarla turluyorlardı, hem sıralama denemesi amaçlı, hem de Astonvari bir şekilde lastik üstündeki tabakaları temizleme çabası olabilir. Bu yumuşak hamurların sıralamalarda kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz.
Pilotların 4 dakikası, yani bir zaman turu olacak. Bakalım derecelerini geliştiren isimler görecek miyiz?
Son 6 dakika. Hakemler kırmızı bayraktan istifade ederek Leclerc'in piste getirdiği çakılları temizliyorlar.
Alonso ise sert lastikli Ocon ve sorun yaşadığı için uzun süredir pistte olmayan Schumacher dışında seansın en yavaş ismi.
Alpine bu seansta hızlı turlara hiç odaklanmadı, hatta Ocon en hızlı turunu sert lastikle atan tek isim!
Kırmızı bayrak periyodu öncesi sıralama:
VER SAI
NOR PER
RUS LEC
RIC HAM
LAT ALB
BOT STR
GAS ZHO
VET TSU
MAG ALO
OCO MSC
VER SAI
NOR PER
RUS LEC
RIC HAM
LAT ALB
BOT STR
GAS ZHO
VET TSU
MAG ALO
OCO MSC
An itibariyle kırmızı bayraklar var fakat pistte kırmızı bayrak gerektirecek bir durum yok! Epey kısa bir periyot olacak.
Önce sarı bayrak, ardından kırmızı bayrak çıktı fakat Leclerc hasar almayan aracıyla piste dönmeyi başardı.
11 ve 15. sıralara kadar gerileyen Mercedes'te bu kez hızlı tur deneme sırası, iki isim de iyi turlarla geliyorlar.
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