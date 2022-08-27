Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

15:05 Pilotlar yaklaşık 2 dakika sürecek bir dönüş turuna hazırlanırken, bizler de anlatımı burada noktalıyoruz.



Ben Altay Gök, olaysız fakat sürprizli bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!