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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

2022 Belçika Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar yaklaşık 2 dakika sürecek bir dönüş turuna hazırlanırken, bizler de anlatımı burada noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, olaysız fakat sürprizli bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Antrenmandan sonra pilotlar bir boş tur atacaklar ve garaja dönüp sıralama turları öncesi araca son ayarları çekecekler.
Pilotlar start antrenmanı için gride diziliyorlar.
Tam sıralama:

PER VER
SAI NOR
ALO RUS
LEC VET
OCO GAS
RIC HAM
LAT ALB
BOT MAG
TSU ZHO
STR MSC
Böylece seans son dakika sürprizleriyle Sergio Perez liderliğinde sona eriyor.
Ocon'un zaman turunda son virajda Sainz tarafından engellendiğini görüyoruz.
İkinci ve üçüncü sektörlerde ise en hızlı zamanın sahibi Verstappen, fakat lider Perez!
Seansın en iyi ilk sektör zamanı Latifi'ye ait halen!
Alpine pilotları son dakikalarda gaza bastılar. Alo 5, Oco 9. sırada.
Alonso da son saniye derecesini geliştiriyor ve 5. sıraya yükseliyor!
1.46.166 ile Vettel 7. sıraya yükseliyor!
Norris 4, Gasly 8. sırada damalı bayrağa ulaşıyor.
Perez 1.45.047 ile son saniyede lider!
Verstappen derecesini geliştiriyor! 1.45.184!
Damalı bayrak sallandı, son zaman turlarını göreceğiz.
Ocon ilk kez yumuşak hamurla bir tur atıyor ve 7. sıraya yükseliyor.
Magnussen derecesini geliştiriyor ve 12. sıraya yükseliyor.
Leclerc de piste çıkıyor! 19 pilot son 30 saniyede pistte!
Ricciardo da pistte. Sorun yaşayan MSC ve kırmızı bayraklara sebep olan LEC piste çıkmadı.
LEC, RIC ve MSC hariç herkes pistte! Bakalım zamanlar gelişecek mi?
Verstappen'in sarı bayraklar altında yavaşlamamasına inceleme çıkmadı.
An itibariyle NOR, RUS, LEC, RIC, LAT ve ALB hariç herkes pistte.
Pilotlar pit yoluna dizildiler ve seans yeniden başladı! Açılışı Ocon ve Magnussen yapıyor.
Son dakikalarda birçok isim sıfır set yumuşak hamurlarla turluyorlardı, hem sıralama denemesi amaçlı, hem de Astonvari bir şekilde lastik üstündeki tabakaları temizleme çabası olabilir. Bu yumuşak hamurların sıralamalarda kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz.
Pilotların 4 dakikası, yani bir zaman turu olacak. Bakalım derecelerini geliştiren isimler görecek miyiz?
Kırmızı bayrak periyodu 1.5 dakika sonra sona erecek.
Son 6 dakika. Hakemler kırmızı bayraktan istifade ederek Leclerc'in piste getirdiği çakılları temizliyorlar.
Alonso ise sert lastikli Ocon ve sorun yaşadığı için uzun süredir pistte olmayan Schumacher dışında seansın en yavaş ismi.
Alpine bu seansta hızlı turlara hiç odaklanmadı, hatta Ocon en hızlı turunu sert lastikle atan tek isim!
Kırmızı bayrak periyodu öncesi sıralama:

VER SAI
NOR PER
RUS LEC
RIC HAM
LAT ALB
BOT STR
GAS ZHO
VET TSU
MAG ALO
OCO MSC
An itibariyle kırmızı bayraklar var fakat pistte kırmızı bayrak gerektirecek bir durum yok! Epey kısa bir periyot olacak.
Önce sarı bayrak, ardından kırmızı bayrak çıktı fakat Leclerc hasar almayan aracıyla piste dönmeyi başardı.
LECLERC SPİN ATIYOR VE HAFİFÇE BARİYERLERE DEĞİYOR!
Latifi az önceki turuyla Albon'u geçerek 9. sıraya yükseldi.
Hamilton 8. sıraya yükseliyor.
Verstappen sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için not edildi!
Latifi ilk sektörde en hızlı dereceyle geliyor!
11 ve 15. sıralara kadar gerileyen Mercedes'te bu kez hızlı tur deneme sırası, iki isim de iyi turlarla geliyorlar.
Pist eniden hareketlenmeye başladı, SAI, NOR, LEC, RIC, ALB, BOT, RUS, LAT, HAM pistte.
McLaren pilotları son 13 dakikaya girilirken tempoyu arttırdılar.
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