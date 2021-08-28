Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
06:47 Son 12 dakikaya girdik ve pistte 11 pilot var
06:47 Norris de tekrar pistte
06:47 Hamilton ilk sektörde kendi en iyi derecesini yapıyor
06:42 Hamilton da tekrar piste çıkıyor
06:39 Seansta son 20 dakika içindeyiz
06:38 Verstappen-Hamilton farklı 1.072 saniye
06:37 Verstappen-Perez arasında 0.947 saniye var
06:36 Pist sıcaklığı 16 dereceye yükseliyor
06:36 Gasly tekrar piste çıkıyor
06:35 Giovinazzi de pistte
06:32 Verstappen tekrar piste çıkıyor
06:30 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Perez
- Hamilton
- Norris
- Ocon
- Stroll
- Gasly
- Vettel
- Russell
- Alonso
- Bottas
- Latifi
- Ricciardo
- Sainz
- Schumacher
- Leclerc
- Tsunoda
- Giovinazzi
- Mazepin
- Raikkonen
06:29 Ocon beşinci sıraya yükseliyor
06:26 Bu hafta sonundan itibaren yeni pit stop kuralları kullanılmaya başlanılacak
06:26 16. sıradaki Tsunoda piste çıkıyor
06:25 Pistte sadece dört pilot bulunuyor
06:24 Ricciardo'ya, yağmurun şiddettinin artacağı bilgisi verildi
06:21 Schumacher, 2:01.269'la 13: sırada
06:20 Perez de ikinci sıraya yerleşiyor
06:19 Verstappen birinci ve üçüncü sektörlerde mor derece alarak 1:56.924'le ilk sıraya yerleşiyor
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
24 Ağu 2021