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Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
06:47 Son 12 dakikaya girdik ve pistte 11 pilot var
06:47 Norris de tekrar pistte
06:47 Hamilton ilk sektörde kendi en iyi derecesini yapıyor
06:42 Hamilton da tekrar piste çıkıyor
06:39 Seansta son 20 dakika içindeyiz
06:38 Verstappen-Hamilton farklı 1.072 saniye
06:37 Verstappen-Perez arasında 0.947 saniye var
06:36 Pist sıcaklığı 16 dereceye yükseliyor
06:36 Gasly tekrar piste çıkıyor
06:35 Giovinazzi de pistte
06:32 Verstappen tekrar piste çıkıyor
06:30 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Perez
  3. Hamilton
  4. Norris
  5. Ocon
  6. Stroll
  7. Gasly
  8. Vettel
  9. Russell
  10. Alonso
  11. Bottas
  12. Latifi
  13. Ricciardo
  14. Sainz
  15. Schumacher
  16. Leclerc
  17. Tsunoda
  18. Giovinazzi
  19. Mazepin
  20. Raikkonen
06:29 Ocon beşinci sıraya yükseliyor
06:26 Bu hafta sonundan itibaren yeni pit stop kuralları kullanılmaya başlanılacak
06:26 16. sıradaki Tsunoda piste çıkıyor
06:25 Pistte sadece dört pilot bulunuyor
06:24 Ricciardo'ya, yağmurun şiddettinin artacağı bilgisi verildi
06:21 Schumacher, 2:01.269'la 13: sırada
06:20 Perez de ikinci sıraya yerleşiyor
06:19 Verstappen birinci ve üçüncü sektörlerde mor derece alarak 1:56.924'le ilk sıraya yerleşiyor
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