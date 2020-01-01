Canlı Anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
10:35 Böylece günün sonuna geliyoruz. Yarın saat 13:00'te 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:34
10:33
10:31 Ricciardo 0.048sn geride ikinci, Hamilton 0.096sn geride üçüncü sırada yer alıyor
10:31 Seansın lideri 1:43.744 ile Verstappen oluyor
10:30 Seansın sonuna geliyoruz!
10:30 Son anlarda Ricciardo dışında tüm sürücüler pistte
10:29 İlk 12'de Ferrari motorlu bir araç bulunmuyor
10:24
10:23 Ricciardo, Sainz, Leclerc ve Russell dışındaki sürücüler pistte
10:21 Pist temizleniyor ve seans kaldığı yerden devam ediyor
10:20 Bu arada Ricciardo'nun hidrolik sorunu yaşadığını öğreniyoruz
10:19 F2 antrenmanında Guliano Alesi'nin çarptığı bariyerlerdeki reklam panolarının yerinden çıktığı görülüyor
10:18 İlk viraj sonrasında bazı parçaların pist üzerinde olduğu belirtiliyor
10:17 Kırmızı bayrak!
10:16 Verstappen de birçok sürücü gibi lastiklerin çok çabuk titreşim yaratmaya başladığını söylüyor
10:14
10:13 Ricciardo'nun aracı pist dışına alınıyor ve seans kaldığı yerden devam ediyor
10:12 Hamilton pit yolundan ayrılırken spin atmaktan son anda kurtuluyor
10:09 Sanal güvenlik aracı devrede
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