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Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı
2022 Belçika Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Dolayısıyla bizler de antrenman seansını pilotlara göre biraz daha erken noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar epey uzun pistteki her kilometreyi halen değerlendiriyorlar, attıkları boş tur ve start antrenmanı yaparlarsa diğer boş tur yaklaşık 5 dakika sürebilir :)
Mercedes zorlandığı ve ikinci sektörde ciddi anlamda geride kaldığı seansı Hamilton ile 6, Russell ile 8. sırada bitirdi. İkiliyi Ocon'a ciddi fark atan Alonso ayırdı.
Tur zamanlarının gelişmemesinin ardından seans Max Verstappen liderliğinde noktalanmış oldu! İlk seansın lideri Sainz 5. sırada, Leclerc bu seansı da 2. sırada noktalıyor.
Son 2.30 dakika, Stroll ve Vettel dışında herkes pitte. Vettel'in yoğun yağmur lastiğiyle tura başlayıp başlamayacağını göreceğiz.
Fakat pilotlar her iki seansta da değişken koşullarla boğuştular, dolayısıyla ellerinde önemli veriler olmayacak.
Pilotlar ıslak noktaları tespit etmek ve son dakikalarda kötü bir sürpriz yaşamak istemiyorlar, zaten tur zamanları da uzun süredir gelişmiyor, pilotlar yarış simülatörlerine odaklanmaya çalıştılar.
Alex Albon ve Fernando Alonso'nun da Kemmel düzlüğü sonrası sorun yaşayanlar kervanına katıldığını görüyoruz. Buradaki frenleme değişken koşullarda epey zorluyor pilotları.
2. sektörde sarı bayraklar sallandı, Mick Schumacher çakıl havuzuna bir ziyaret gerçekleştirdi fakat piste geri döndü.
Az önce Hamilton'ın da Eau Rouge'da hafiften dışarı taştığını ve kontra vererek piste döndüğünü görüyoruz! Tehlikeli bir andı.
Taraftarların yağmurlukları giydiğini görüyoruz, aynı şekilde arka stop lambaları da yavaştan yakılıyor.
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23 Ağu 2022