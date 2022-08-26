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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı

2022 Belçika Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Dolayısıyla bizler de antrenman seansını pilotlara göre biraz daha erken noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar epey uzun pistteki her kilometreyi halen değerlendiriyorlar, attıkları boş tur ve start antrenmanı yaparlarsa diğer boş tur yaklaşık 5 dakika sürebilir :)
İlk 10 sırayı Ricciardo ve geride kalan Perez tamamlıyor.
Mercedes zorlandığı ve ikinci sektörde ciddi anlamda geride kaldığı seansı Hamilton ile 6, Russell ile 8. sırada bitirdi. İkiliyi Ocon'a ciddi fark atan Alonso ayırdı.
Seansın sürprizleri ise Norris ile birlikte bir kez daha Lance Stroll. NOR 3, STR 4. sırada.
Tur zamanlarının gelişmemesinin ardından seans Max Verstappen liderliğinde noktalanmış oldu! İlk seansın lideri Sainz 5. sırada, Leclerc bu seansı da 2. sırada noktalıyor.
4 farklı lastik hamurunun kullanıldığını gördük son dakikalarda.
Takımlar yalnızca keşif için piste çıktılar, STR, ALB ve LAT hariç herkes pistte.
Damalı bayrak sallanıyor, kimse zaman turu atamayacak.
Neredeyse herkes pistte!
Son 1 dakikada pist hareketleniyor, pilotlar son bir keşif turu için pistteler.
Stroll'ün de yağmur lastikleriyle pistte olduğunu görüyoruz, fakat o da pite dönüyor.
Vettel sorumuzu cevaplıyor ve pite dönüyor.
Son 2.30 dakika, Stroll ve Vettel dışında herkes pitte. Vettel'in yoğun yağmur lastiğiyle tura başlayıp başlamayacağını göreceğiz.
Stroll ise zaman ekranlarında göründüğü kadarıyla orta hamurla pistte.
Vettel ve Stroll pistte! Vettel'de yağmur lastikleri var!

Seansın lideri.

 
Fakat pilotlar her iki seansta da değişken koşullarla boğuştular, dolayısıyla ellerinde önemli veriler olmayacak.
Pilotlar ıslak noktaları tespit etmek ve son dakikalarda kötü bir sürpriz yaşamak istemiyorlar, zaten tur zamanları da uzun süredir gelişmiyor, pilotlar yarış simülatörlerine odaklanmaya çalıştılar.
Schumacher de pitte! An itibariyle pist boş!
Son 7 dakika kala Schumacher hariç herkes pite döndü!
Alex Albon ve Fernando Alonso'nun da Kemmel düzlüğü sonrası sorun yaşayanlar kervanına katıldığını görüyoruz. Buradaki frenleme değişken koşullarda epey zorluyor pilotları.
2. sektörde sarı bayraklar sallandı, Mick Schumacher çakıl havuzuna bir ziyaret gerçekleştirdi fakat piste geri döndü.
Leclerc pite dönüyor.
Sıralama:

VER LEC
NOR STR
SAI HAM
ALO RUS
RIC PER
ALB ZHO
TSU GAS
VET OCO
MAG BOT
LAT MSC
Son 10 dakika, pist biraz boşaldı, VER, STR, SAI, HAM, PER, TSU, VET ve MSC pitte.
Norris az önce bir kez daha Les Combes'ta dışarı taştı.
Az önce Hamilton'ın da Eau Rouge'da hafiften dışarı taştığını ve kontra vererek piste döndüğünü görüyoruz! Tehlikeli bir andı.
Norris'in Les Combes'u kestiğini gördük sarı bayrakların sebebi olarak.
2. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Norris yeniden pistte, Stroll pitte.
Verstappen yağmurun başladığını söylüyor!
Birçok pilotun farklı lastik tercihleri yaptığını görüyoruz, en çok tercih edilen hamur orta hamur.
Norris de pitte.
Gasly pistte, Vettel pitte.
Hamilton Les Combes'ta pist dışına taşıyor.
Bir yağmur ihtimaline karşın pilotlar son kuru zemin turlarını değerlendirmek istiyorlar.
Zhou da pistte!
Buna rağmen pist bir hayli doldu son dakikalarda, ZHO, TSU ve GAS hariç herkes pistte!
Taraftarların yağmurlukları giydiğini görüyoruz, aynı şekilde arka stop lambaları da yavaştan yakılıyor.
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