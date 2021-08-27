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Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
09:24 Verstappen az önce Bottas'la arasındaki farkı 0.084 saniyeye kadar indirdi. Artık ilk üç isim sadece 0.084 saniye içerisinde yer alıyor.
09:24
 
09:21 Bottas
Hamilton
Verstappen
Gasly
Alonso
Latifi
Norris
Perez
Ocon
Leclerc sıralaması var.
09:20 Hamilton şimdi turu tamamlıyor ve 1:44.544 yaparak ikinci sıraya çıkıyor.
09:19 Verstappen, Bottas'tan 0.6 saniye yavaş kalıyor.
09:19 Hamilton az önceki turda ilk virajda lastiklerini kilitlemiş.
09:18 Bottas 1:44.513'le liderliği alıyor.
09:18
 
09:17 Latifi 1:46.198'le ilk sırayı alıyor.
09:16 Gasly pist dışına taşmış ve kaçış alanına girmiş.
09:16 Alpine pilotları Ocon ve Alonso ilk iki sıraya yelreşiyor.
09:16 Şimdi yeşile döndü.
09:16 Sarı bayrak!
09:16 Bu arada 20 pilottan 19'u pistte. Sadece Russell garajda.
09:15 Leclerc, Norris'in sadece 0.011 saniye gerisinde ikinci sıraya çıkıyor.
09:13 Bottas, Perez, Verstappen ve Hamilton dışında herkes pistte.
09:13 Tsunoda 1:48.429 yapıp ikinci sıraya çıkıyor, Ricciardo ise 1:49.640'la üçüncü sırada.
09:13 Norris 1:48.219'la liderdi, bunu 1:47.138'e çekti.
09:10 Yavaş yavaş trafik artıyor. Norris, Russell, Latifi, Tsunoda ve Ricciardo pistteki isimler. Ricciardo bu hafta sonu 200. yarışına çıkıyor.
09:09 Norris ilk virajda büyük bir blokaj yaşamış fakat sorunsuz şekilde devam ediyor.
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