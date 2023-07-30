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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP

2023 Belçika GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. 

Bir ay sonra Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın, yaz arası boyunca önemli haberlerin nabzını tutmak için Motorsport Türkiye'den ayrılmayın!
Yarış sona eriyor, bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Yaz arasına girmiş bulunmaktayız, bir ay Formula 1 yok, Hollanda GP'sine kadar Formula 1 yok! Hem sizleri, hem de sporu çok özleyeceğiz bu bir ay boyunca.
TAM SIRALAMA:

VER PER
LEC HAM
ALO RUS
NOR OCO
STR TSU

GAS BOT
ZHO ALB
MAG RIC
SAR HUL

SAI ve PIA yarış dışı.
Albon ve Sargeant üç pit yapan, Sainz ve Piastri yarış dışı kalan isimler.
Tam yedi farklı takım puanla kapattı günü.
Günün son puanları Stroll ve Tsunoda'ya gitti.
Ocon son turda Norris ile farkı 1 saniyenin altına kadar çekmişti ancak turlar bitti. 8. sıra.
ALO 5, RUS 6, NOR 7. sırada.
Hamilton dördüncü. En hızlı turu aldı 1.47.305 ile!
Perez ikinci sırada, podyumu Leclerc tamamlıyor.
MAX VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞI İLK SIRADA GÖRÜYOR VE 22 SANİYE FARKLA BU SEZON 10. KEZ GALİP GELİYOR!
Norris de puan serisini sürdürecek, ancak McLaren bu yarışta beklentilerin arkasında kaldı.
Ocon Avusturya'dan sonra ilk kez puan alacak.
Tsunoda bu sene AlphaTauri'ye üçüncü kez puan getirecek.
VER-PER-LEC podyumuna gidiyoruz.
Hamilton orta hamurda şu an.
Verstappen yarışın son turunu başlattı!
Williams üç pit yaptı. Muhtemelen lastik sorunları yaşadılar.
Arkalarda Albon geçişlere devam ediyor, 14. sırada şu an.
Hamilton pitte! En hızlı tur denemesi gelecek! Alonso ile garanti bir fark vardı.
Son iki tur!
Son iki tura giriş yapacağız birazdan. VER-PER farkı 20 saniye!
Kendisi 15. sıradan 8. sıraya yükseldi.
Ekrana gelmeyen kısımda Ocon geçişini tamamlıyor, sekizinciliği alıyor! 2.5 saniye önünde Norris var, ancak turlar yetmeyecek gibi.
Arkalarda Albon önce Ricciardo'yu, sonra da Hulkenberg'i geçti. İki sıra yükseldi.
Ocon şu an Stroll'ün DRS mesafesinde.
40. turdayız, bitime beş tur.
Vasseur da hafta başı sprint hafta sonlarında iyi olduklarını söylemişti. Ayrı bir köşe yazısının konusu bu da.
İlginç bir detay: Leclerc'in bu seneki tüm podyumları sprint hafta sonlarında gelmiş olacak.
Eğer bu yarışı podyumda tamamlarsa, bu sezonki üçüncü podyumunu alacak hem Leclerc hem Ferrari.
LEC-HAM farkı 3 saniye. Leclerc korudu lastiklerini.
Kemmel düzlüğünün başı, ortası, sonu, her bir santimetresi geçişe ev sahipliği yaptı bugün.
Arkalarda Zhou geçişini tamamlıyor ve Ricciardo'yu geride bırakıyor.
VER-PER farkı 17 saniyeye kadar çıktı. Verstappen ekstra pit için bastırıyor gibi ancak en hızlı tur zaten onda :)
Ocon Kemmel düzlüğünün sonunda çok geç fren yapıyor, çok agresif bir atakla geçiyor Tsunoda'yı! Dokuzuncu sıra, 2 saniye önünde Stroll var!
En arkada HUL-RIC-ZHO treni de mevcut.
OCO-TSU mücadelesi çok uzun süredir devam ediyor orta grupta, pistte başka bir mücadele yok.
VER-PER farkı 15 saniye. Verstappen birkaç tur önce pite gelip gelmeyeceklerini sordu, hayır cevabını aldı.
37. tur itibariyle sıralama:

VER PER
LEC HAM
ALO RUS
NOR STR
TSU OCO
GAS BOT
MAG HUL
RIC ZHO
ALB SAR

SAI ve PIA yarış dışı.
LEC-HAM farkı da 2.3 saniye. Podyum mücadelesi görebiliriz.
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