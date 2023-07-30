Canlı anlatım: Belçika GP
2023 Belçika GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Bir ay sonra Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın, yaz arası boyunca önemli haberlerin nabzını tutmak için Motorsport Türkiye'den ayrılmayın!
Yaz arasına girmiş bulunmaktayız, bir ay Formula 1 yok, Hollanda GP'sine kadar Formula 1 yok! Hem sizleri, hem de sporu çok özleyeceğiz bu bir ay boyunca.
VER PER
LEC HAM
ALO RUS
NOR STR
TSU OCO
GAS BOT
MAG HUL
RIC ZHO
ALB SAR
SAI ve PIA yarış dışı.
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