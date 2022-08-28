Canlı anlatım: Belçika GP

17:39 Pilotlar podyuma doğru ilerlerken, biz de bu hafta sonuna burada son noktayı koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu hafta sonu seansların anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!