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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP

2022 Belçika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Belçika GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyuma doğru ilerlerken, biz de bu hafta sonuna burada son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu hafta sonu seansların anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Verstappen 14. sıradan galibiyete ulaşarak bu alanda kendi rekorunu da geliştiriyor! Son iki yarıştır oldukça gerilerden gelip kazanıyor Hollandalı pilot.
Martin Brundle podyum röportajları için pilotların yanında. Röportajları önümüzdeki dakikalarda Motorsport.com Türkiye'de bulabilirsiniz.
Böylece Alonso 5. sıraya yükseliyor, Leclerc 6. sıraya geriliyor!
SON DAKİKA: LECLERC'E PİT YOLUNDA HIZLI GİTTİĞİ İÇİN 5 SANİYE ZAMAN CEZASI VERİLDİ!
Albon Williams'a uzun süre sonra yeniden puan getirirken McLaren Belçika'dan puansız ayrılacak!
Puan alan pilotlar şu şekilde:

1- VER
2- PER
3- SAI
4- RUS
5- LEC
6- ALO
7- OCO
8- VET
9- GAS
10- ALB
Leclerc en hızlı tur puanını elde edemiyor ve Verstappen 26 puanla ayrılıyor Spa'dan!
Günün sürücüsü de Max Verstappen seçiliyor!
Spa'da zafer turu atılmadığı için pilotlar tersten pit yoluna girerek mücadeleyi noktalıyorlar.
Sainz 3. sırayı elde ediyor ve günü podyumla kapatıyor.
1. sektörde sarı bayraklar var.
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR VE MAX VERSTAPPEN GALİBİYETE ULAŞIYOR!
Leclerc Kemmel düzlüğüne Alonso'nun hemen arkasında geliyor ve yerini geri alıyor, bakalım en hızlı tur gelecek mi?
9 sıra yükselen Ocon 7. sırada.

Günün son puanları ise VET, GAS ve ALB'a gidecek.
Sainz Russell'ın baskısına rağmen 3. bitirecek. Russell 4, az önce Leclerc'i geçen Alonso 5. sırada.
Son tur! Verstappen 18 saniye farkla galibiyete ilerliyor, Perez rahat farkla ikinci sırada.
Alonso soğuk lastikli Leclerc'i geçiyor!
Ancak çok az farkla önde kalıyor Leclerc.
Alonso pitten Leclerc'in önünde dönebilir!
Leclerc pitte, yumuşak lastikle geri dönüyor. En hızlı tur denemesi gelecek.
Son 2 tur!
Zhou yerini geri alıyor bir sonraki turda.
Arka grupta Tsunoda Zhou'yu geçiyor!
Ocon Alonso farkı 3.5 saniye. Albon'un arkasındaki trende Norris Stroll'ün 1.2 saniye gerisine kadar geriledi. McLaren an itibariyle puansız, Alpine ise 14 puan alacak!
Russell Sainz farkı uzun süredir 2-2.6 saniye civarı seyrediyor.
Son 3 tur. Sıralama:

VER PER
SAI RUS
LEC ALO
OCO VET
GAS ALB
STR NOR
ZHO TSU
RIC MAG
MSC LAT
Tsunoda az önce yarışın en iyi ilk sektör zamanını elde etti.
Önde Verstappen 16 saniye farkla lider.
Ocon Alonso ile farkı 4.3 saniyeye çekti. Russell Sainz farkı ise açıldı, 2.5 saniye.
Albon'un oluşturduğu 10. sıra treni bir hayli genişledi. ALB, STR, NOR, ZHO, TSU ve RIC altılısının tamamı birbirlerinin DRS mesafesindeler!
Fark azaltan bir diğer isim ise Ocon. Alonso ile aralarındaki fark 8.2 saniyeden 5.5 saniyeye kadar indi.
Sainz Russell farkı halen 2 saniye. Leclerc 20 saniye geride Mercedes'ten.
Yumuşak lastikli Zhou az önce yarışın en iyi ilk sektör zamanını tercih etti.
Son 5 tur.
Şu an 10. sıra için tam 5 pilot mücadele ediyor: ALB, STR, NOR, ZHO, TSU!
Gasly'nin de iyi bir iş yaptığını söylemeliyiz. Yarışa pit yolundan başlamasının ardından gayet iyi bir iş ortaya koydu, ikinci pitini erkenden yapması sayesinde tempo tutturabildi ve şu an 9. sırada.
Russell farkı 2.3 saniyeye kadar indirdi.
Ocon da yarışın en çok yükselen isimlerinden biri, tam 9 sıra yükseldi.
Vettel Kemmel'deki mücadelede Gasly'e yerini kaybetmişti ancak Rivage'da tekrardan geçiyor rakibini. Ocon 7, Vettel 8, Gasly 9. sırada.
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