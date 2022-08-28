Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
2022 Belçika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyuma doğru ilerlerken, biz de bu hafta sonuna burada son noktayı koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu hafta sonu seansların anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu hafta sonu seansların anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Hollanda GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Verstappen 14. sıradan galibiyete ulaşarak bu alanda kendi rekorunu da geliştiriyor! Son iki yarıştır oldukça gerilerden gelip kazanıyor Hollandalı pilot.
Martin Brundle podyum röportajları için pilotların yanında. Röportajları önümüzdeki dakikalarda Motorsport.com Türkiye'de bulabilirsiniz.
Leclerc Kemmel düzlüğüne Alonso'nun hemen arkasında geliyor ve yerini geri alıyor, bakalım en hızlı tur gelecek mi?
Sainz Russell'ın baskısına rağmen 3. bitirecek. Russell 4, az önce Leclerc'i geçen Alonso 5. sırada.
Ocon Alonso farkı 3.5 saniye. Albon'un arkasındaki trende Norris Stroll'ün 1.2 saniye gerisine kadar geriledi. McLaren an itibariyle puansız, Alpine ise 14 puan alacak!
Albon'un oluşturduğu 10. sıra treni bir hayli genişledi. ALB, STR, NOR, ZHO, TSU ve RIC altılısının tamamı birbirlerinin DRS mesafesindeler!
Fark azaltan bir diğer isim ise Ocon. Alonso ile aralarındaki fark 8.2 saniyeden 5.5 saniyeye kadar indi.
Gasly'nin de iyi bir iş yaptığını söylemeliyiz. Yarışa pit yolundan başlamasının ardından gayet iyi bir iş ortaya koydu, ikinci pitini erkenden yapması sayesinde tempo tutturabildi ve şu an 9. sırada.
Vettel Kemmel'deki mücadelede Gasly'e yerini kaybetmişti ancak Rivage'da tekrardan geçiyor rakibini. Ocon 7, Vettel 8, Gasly 9. sırada.
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