09:45 Red Bull'dan Jonathan Wheatley ve Michael Masi arasında Perez'in durumuna dair bir konuşma oldu.



Red Bull mekanikerleri Perez'in aracını hazırlıyorlar. Bu kapsamda Red Bull, Perez'in yarışa başlayıp başlayamayacağını sordu. Normalde Perez aracı kaza yapsa da kendi başına pite döndürebilse yarışa başlayabilecekti ancak çekici yardımıyla geldiği için normalde bu pek mümkün görünmüyor.



Red Bull ise yarışın henüz başlamadığı için bunun dikkate alınmasını istedi. Masi bunun üzerine hakem heyetine danışacağını söyledi.