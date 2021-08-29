Canlı anlatım: Belçika GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
10:05 Tıbbi araç pistteki tek turun ardından geri döndü
10:03 Raikkonen, yarışa pit yolundan başlamasının sayesinde bugün ıslanmayan tek pilot diyebiliriz :)
10:02 Tıbbi araç şu an pist üstünde ancak kamera görüntülerine göre şartlar pek iyi değil. Pistteki sudan ziyade yağmurun sebep olduğu duman görüş açısını kısıtlıyor gibi
09:57 Yarış bir şekilde başlayıp zamanında bitmezse o zaman %50 puan verilebileceğinden bahsetti Brown.
09:55 Zak Brown, yağmurun 30 dk daha şiddetli devam edeceğini, ardından şartların daha iyiye gitmesini beklediklerini ve o zaman başlamayı umduklarını söyledi.
09:53 Red Bull'un geçen seneki pilotu Alex Albon, bu hafta sonu Red Bull ekibini ziyaret etti. Albon bu sene Red Bull için DTM'de yarışıyor
09:51 Bu arada iki formasyon turu atıldığı için (1 normal + 1 ekstra) yarış başlarsa 43 tur üzerinden koşulacak.
09:50 Masi ve yarış hakemleri Perez'in yarışa başlayıp başlayamayacağını araştırıyorlar :)
09:49 Yarışın başlamasını beklerken Red Bull'un Bursa'da düzenlediği drift etkinliğini izleyebilirsiniz
Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift’te Türkiye Finali heyecanı tr.motorsport.com’da yaşanıyor. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçının, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda güçlü otomobilleriyle verdikleri zirve mücadelesini buradan takip edebilirsiniz.
09:48 Bekleyişin ne kadar süreceği belli olmadığı için pilotlar çoktan araçlarından indiler ve garajlarına döndüler
09:45 Red Bull'dan Jonathan Wheatley ve Michael Masi arasında Perez'in durumuna dair bir konuşma oldu.
Red Bull mekanikerleri Perez'in aracını hazırlıyorlar. Bu kapsamda Red Bull, Perez'in yarışa başlayıp başlayamayacağını sordu. Normalde Perez aracı kaza yapsa da kendi başına pite döndürebilse yarışa başlayabilecekti ancak çekici yardımıyla geldiği için normalde bu pek mümkün görünmüyor.
Red Bull ise yarışın henüz başlamadığı için bunun dikkate alınmasını istedi. Masi bunun üzerine hakem heyetine danışacağını söyledi.
Red Bull mekanikerleri Perez'in aracını hazırlıyorlar. Bu kapsamda Red Bull, Perez'in yarışa başlayıp başlayamayacağını sordu. Normalde Perez aracı kaza yapsa da kendi başına pite döndürebilse yarışa başlayabilecekti ancak çekici yardımıyla geldiği için normalde bu pek mümkün görünmüyor.
Red Bull ise yarışın henüz başlamadığı için bunun dikkate alınmasını istedi. Masi bunun üzerine hakem heyetine danışacağını söyledi.
09:43 Son dönemdeki birkaç gelişmeden daha bahsedelim. Fernando Alonso ve Sergio Perez, mevcut takımlarıyla bir senelik daha anlaşma yenilediler.
Resmi: Alonso, 2022'de Alpine ile yarışmaya devam edecek
Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunda Alpine ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek
Red Bull, 2022 Formula 1 sezonu için Sergio Perez'le yeni kontrat imzaladığını açıkladı.
09:41 Yağmur devam ediyor ve pistin bulunduğu bölge rakım olarak yüksek ve ormanlık bir alan olduğu için görüş çok kısıtlı. Adeta bir Karadeniz havası diyebiliriz :)
09:40 Bekleme süresi oldukça uzun sürecek gibi görünüyor...
09:35
09:33 Ricciardo, startın ertelenmesinin doğru karar olduğunu vurguluyor
09:33 Leclerc, pistin üstünde çok fazla su olmadığını ancak görüş açısının çok kötü olduğunu, bu yüzden tehlikeli olduğunu söyledi
09:32 Güvenlik aracı liderliğinde araçlar pit yoluna giriyor.
09:31 Yarış yönetimi, start prosedürünü askıya alıyor, yarış başlayamıyor.
09:30 Russell, Eau Rouge'dan 5. viraja kadar bir şey göremediğini söyledi!
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