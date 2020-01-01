Canlı Anlatım: Belçika GP
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
10:47
10:46 Gelecek hafta İtalya GP'de görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:46 Böylece Belçika GP'nin sonuna geliyoruz
10:44
10:44
10:41 Günün sürücüsü ise Gasly oluyor
10:40 Hamilton böylece 89. yarış galibiyetini alıyor
10:38 Son turda en hızlı turu kaydeden Ricciardo dördüncü, Ocon beşinci, Albon altıncı, Norris yedinci, Gasly sekizinci, Stroll dokuzuncu ve Perez onuncu oluyor
10:38 Bottas ikinci, Verstappen üçüncü oluyor
10:38 Ve Hamilton, Belçika GP'yi kazanan isim oluyor!
10:37 Ocon, Albon'ı geçiyor ve 5. sırada!
10:36 Son tur!
10:36 Gasly, Stroll'ü geçerek 8. sıraya yerleşiyor
10:36 Her şey son turda belli olacak
10:35 Norris'ten en hızlı ilk sektör geliyor ancak herhangi bir geçiş yok bu grupta
10:34 Albon, Ocon ve Norris çok yakın!
10:33 Ricciardo son turda Verstappen'den neredeyse 2sn daha hızlı!
10:31 Hamilton, lastiklerin hissiyatından memnun değil
10:31 Bu arada Gasly, Perez'i geçerek 9. sıraya yükseliyor
10:30 Norris de bu ikiliye yaklaşıyor
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