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Formula 1

Canlı Anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
06:37 Saat 16:00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşçakalın!
06:36
 
06:36
 
06:35 Sıralama:

BOT
HAM
VER
PER
STR
ALB
OCO
SAI
RIC
NOR
KVY
GAS
RAI
LEC
VET
LAT
RUS
MAG
GRO
GIO
06:32 Hamilton 0.069sn geride ikinci, Verstappen 0.081sn geride üçüncü sırada kendisine yer buluyor
06:31 Seansın lideri 1:44.493 ile Bottas oluyor
06:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
06:26 Bottas ise bu lastik patlamalarına alışkın olduğunu belirtiyor
06:25 Bottas'a sol ön lastikte patlak olduğu belirtiliyor
06:24 Hamilton'da arka kanat değişikliği var

 
06:21 Bu dakikalarda bazı sürücüler pit yolunun sonunda start antrenmanları yapıyorlar
06:20 Bottas blokaj yaşayarak son şikanı tamamen kesiyor
06:12 Leclerc 13, Vettel 14. sırada
06:12 Şu anda Ferrari motorlu araçlar arasında en iyi isim 12. sıradaki Raikkonen
06:11
 
06:06 Kvyat, garip blokajlar yaşadığını belirtiyor
06:05 Verstappen 0.081sn geride 3. sıraya yerleşiyor
06:02 Son 30 dakikaya girilirken sıralama:

BOT
HAM
PER
STR
ALB
SAI
RIC
NOR
KVY
VER
LEC
VET
GAS
OCO
RUS
RAI
LAT
MAG
GRO
GIO
06:01 Hamilton 0.069sn geride ikinci, Perez 0.136sn geride üçüncü sırada
06:01 Bottas'tan 1:44.493 geliyor
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