Canlı Anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
06:37 Saat 16:00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşçakalın!
06:36
06:36
06:35 Sıralama:
BOT
HAM
VER
PER
STR
ALB
OCO
SAI
RIC
NOR
KVY
GAS
RAI
LEC
VET
LAT
RUS
MAG
GRO
GIO
BOT
HAM
VER
PER
STR
ALB
OCO
SAI
RIC
NOR
KVY
GAS
RAI
LEC
VET
LAT
RUS
MAG
GRO
GIO
06:32 Hamilton 0.069sn geride ikinci, Verstappen 0.081sn geride üçüncü sırada kendisine yer buluyor
06:31 Seansın lideri 1:44.493 ile Bottas oluyor
06:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
06:26 Bottas ise bu lastik patlamalarına alışkın olduğunu belirtiyor
06:25 Bottas'a sol ön lastikte patlak olduğu belirtiliyor
06:24 Hamilton'da arka kanat değişikliği var
06:21 Bu dakikalarda bazı sürücüler pit yolunun sonunda start antrenmanları yapıyorlar
06:20 Bottas blokaj yaşayarak son şikanı tamamen kesiyor
06:12 Leclerc 13, Vettel 14. sırada
06:12 Şu anda Ferrari motorlu araçlar arasında en iyi isim 12. sıradaki Raikkonen
06:11
06:06 Kvyat, garip blokajlar yaşadığını belirtiyor
06:05 Verstappen 0.081sn geride 3. sıraya yerleşiyor
06:02 Son 30 dakikaya girilirken sıralama:
BOT
HAM
PER
STR
ALB
SAI
RIC
NOR
KVY
VER
LEC
VET
GAS
OCO
RUS
RAI
LAT
MAG
GRO
GIO
BOT
HAM
PER
STR
ALB
SAI
RIC
NOR
KVY
VER
LEC
VET
GAS
OCO
RUS
RAI
LAT
MAG
GRO
GIO
06:01 Hamilton 0.069sn geride ikinci, Perez 0.136sn geride üçüncü sırada
06:01 Bottas'tan 1:44.493 geliyor
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