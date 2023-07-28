Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
2023 Belçika GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
SAI PIA
NOR LEC
PER ALB
TSU MAG
RIC HUL
ALO HAM
RUS BOT
ZHO
SAR
STR GAS
OCO VER beşlisi zaman turu atmadı.
Ana yarışın sıralama turlarına büyük soru işaretleriyle gidiyoruz.
Hiç kimse doğru ayarlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeden piste çıkacak. Hele ki buraya düz arka kanatlarla ve düşük yere basma gücüyle gelen takımların ekstra dikkatli olmaları gerekecek.
SAI PIA
NOR LEC
PER ALB
TSU MAG
RIC HUL
ALO HAM
RUS BOT
ZHO
SAR, STR, GAS, OCO ve VER'in tur zamanları yok.
Ancak bu bir hata olmayabilir, Sargeant araçta bir şeylerin kırıldığını söyledi çünkü arka tarafta. Seanstan sonra öğreneceğiz.
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