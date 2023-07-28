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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

2023 Belçika GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 6'da ana yarışın sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bizlere hiçbir şey anlatmayan seansın anlatımına da nokta koyuyoruz. F3 sıralama turları bizlere çok şey gösterecek.
Seansın sıralaması şu şekilde:

SAI PIA
NOR LEC
PER ALB
TSU MAG
RIC HUL
ALO HAM
RUS BOT
ZHO

SAR
STR GAS
OCO VER beşlisi zaman turu atmadı.
Görüş pistin her yerinde aşırı az şu an, start finish düzlüğünü tamamen sis kaplamış durumda, Eau Rouge ve Kemmel'da durum daha da kötü.
Verstappen bu seansta zaman turu atmadı. Olur da sıralama turları yapılamazsa pole pozisyonu kendisine gidecek.
Onu Piastri, Norris ve Leclerc izlemekte.
Damalı bayrak sallanıyor, böylece kırmızı bayrak ve yoğun yağmurun etkilediği seansı Carlos Sainz ilk sırada tamamlıyor!
Sainz, Magnussen, Hulkenberg ve Hamilton'ı da pistte görüyoruz. Zaman turu atacak kadar süre kalmadı tabi.
Zhou da pistte. Onu Bottas takip ediyor.
Son iki dakikaya girilirken Ferrari'de hareketlilik var: Leclerc pistte!
Son 3 dakika. Hiçbir şeyin öğrenilemediği, sadece üç pilotun -SAI, PIA, NOR- zorlayabildiği bir seans izledik.

Ana yarışın sıralama turlarına büyük soru işaretleriyle gidiyoruz.
Aston Martin pilotları da pite dönüyorlar. Yağmur yoğun, görüş az, kızaklama fazla.
Keşif turları geliyor kısacası.
Alonso ve Stroll pistte, Red Bull pilotları pite döndüler.
VER ve PER pistteler.
Antrenman seansının bu şekilde geçmesi, hafta sonu için değişkenleri arttırmakla kalmadı, bütün hafta sonunu bir değişken yığınına çevirdi diyebiliriz.

Hiç kimse doğru ayarlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeden piste çıkacak. Hele ki buraya düz arka kanatlarla ve düşük yere basma gücüyle gelen takımların ekstra dikkatli olmaları gerekecek.
Son 15 dakika. Pistte kimse yok. Yağmur bu hızda devam ederse kimse çıkmayabilir de.
Sıralama turları öncesi asıl sınav F3 sıralama turları olacak, yoğun yağmur altında genç sürücülerin neler yapacağını, görüşün ne seviyede olduğunu göreceğiz.
Yeşil bayrak sessiz sakin şekilde çıktı.
Yağmur iyice artmış vaziyette. Kırmızı bayrak bittikten sonra dahi kimseyi pistte göremeyebiliriz.
Hatta daha öncesine gidersek Emilia-Romagna GP'si sel nedeniyle iptal edildi.
Bu arada yağmur bu sezonun hikayelerinden biri diyebiliriz, nitekim Monako'dan bu yana her yarış en az bir seansta yağmur yağdı.
Son 23 dakika. Hafta sonunun tek antrenman seansı yağmura ve kırmızı bayrağa kurban gitti.
Sargeant'ın aracı çekiliyor. Bir süre sonra yeniden başlarız seansa.
Kırmızı bayrak çıktığı an sıralama:

SAI PIA
NOR LEC

PER ALB
TSU MAG
RIC HUL
ALO HAM
RUS BOT
ZHO

SAR, STR, GAS, OCO ve VER'in tur zamanları yok.
Sargeant'ın Kemmel sonrası frenleyemediğini ve aracının sol tarafıyla bariyerlere sürttüğünü görüyoruz.

Ancak bu bir hata olmayabilir, Sargeant araçta bir şeylerin kırıldığını söyledi çünkü arka tarafta. Seanstan sonra öğreneceğiz.
Sargeant durmuş vaziyette.
KIRMIZI BAYRAK!
Kızaklama artmış gibi duruyor.
Sıkıntısız piste dönüyor Zhou, ancak bu kez de Albon'u benzer bir yerde pist dışında görüyoruz.
2. sektörde sarı bayraklar sallandı kısa süreliğine. Guanyu Zhou pist dışında.
2.03.207! Geçiş lastiklerini takan Sainz lider.
2.03.792! Piastri lider, McLaren 1-2.
Piastri'de de geçiş lastikleri var, şu an Norris'ten 0.7 saniye daha hızlı bir turla geliyor ikinci sektörde!
2.04.484! Lando Norris, geçiş lastikleriyle Leclerc'e 3.6 saniye fark atıyor, liderliğe yükseliyor!
Perez Leclerc'in sadece 0.092 saniye gerisinde ikinciliği alıyor.
RIC 5, ALO 6. sıraya yükseldi.
2.08.148! Leclerc liderliği Albon'dan alıyor!
Frenajı kaçırmış Gasly, neyse ki sıkıntı olmadan dönebildi. Yeşil bayraklar sallanıyor yeniden.
3. sektörde sarı bayraklar var. Pierre Gasly'nin Bus Stop'ta dışarı taştığını görüyoruz.
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