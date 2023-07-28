Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

15:16 Antrenman seansının bu şekilde geçmesi, hafta sonu için değişkenleri arttırmakla kalmadı, bütün hafta sonunu bir değişken yığınına çevirdi diyebiliriz.



Hiç kimse doğru ayarlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeden piste çıkacak. Hele ki buraya düz arka kanatlarla ve düşük yere basma gücüyle gelen takımların ekstra dikkatli olmaları gerekecek.